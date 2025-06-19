Bitlis'in beyaz altını yıllık 4 milyar gelir sağlıyor! Rezervin yüzde 16'sı Türkiye'de

Dünya genelinde sadece sayılı birkaç ülkede bulunan ve tükenme noktasına gelen altın değerindeki madenin değeri her geçen gün artıyor. Dünyadaki toplam rezervin yüzde 16'sı Türkiye'de bulunurken, Türkiye'deki rezervin ise yüzde 50'i Bitlis'te yer alıyor.

Bitlis'in önemli madenlerinden biri olan ve kentte ‘beyaz altın' olarak bilinen pomza, kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yıllık 3 milyon ton pomzanın işlendiği kentte, yaklaşık 3 milyon ton hammadde iç piyasaya ve yurtdışına ihraç ediliyor.

Madeni işleyen yaklaşık 52 fabrikanın bulunduğu kentte, bin kişiye de istihdam sağlanıyor. İnşaat, bims üretimi, ısı ve ses yalıtımında kullanılan madenin, katma değeri yüksek endüstriyel ürünlere dönüştürülmesi ve kent ekonomisine olan katkısının artırılması için başlatılan çalışmalar da devam ediyor.

"52 firma, bin kişilik istihdam, 4 milyar liralık gelir"

Pomza madenin kentteki durumuyla ilgili bilgi veren Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, sektörde 52 firmanın faaliyet gösterdiği belirterek, madenden yıllık 4 milyar liralık ekonomik gelir elde edildiğini söyledi.

Bitlis'te bulunan madenin diğer yörelerdeki pomza madenlerine kıyasla yüzde 50 daha hafif olduğunu belirten Adabağ şöyle konuştu:

"11 ay boyunca bir fiil çalışan fabrikalarımız var. Ancak halen bu değerli madeni tam anlamıyla kullanamıyoruz. Pomza, şap, dış sıva ve bims bloklar halinde yeni yatırımlar dönüştürülüp, katma değeri yükseltilebilir.

Depremden sonra talep arttı

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası binalarda hafifliğinden dolayı tercih edilen bir ürün haline geldi. Sıfır nötr bir malzeme olduğu için sağlık açısında da sıkıntı oluşturmamakta. Ses ve ısı yalıtımı oldukça iyi olan, yanmaz, tutuşmaz bir malzeme.

Değerinin çok altında işleniyor

Her geçen gün bir deprem ile karşı karşıyayız ve bu sebeple hafif malzemeyi tercih etme bir devlet politikası olmalı. Bu maden hammadde olarak da dışarıya gönderilmekte ancak buna çok sıcak bakmıyoruz. Bizim bu beyaz altını memleketimize ve ülkemize kazandırmamız lazım. Değerinin çok altında işleniyor, bizim bunu katma değeri yüksek ürünler haline getirmemiz lazım."

Türkiye rezervinin yüzde 50'si Bitlis'te

Bitlis'teki pomza madeninin güncel durumuyla ilgili bilgi veren Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Pomza ve Perlit Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nusret Bozkurt da pomza taşının volkanik kökenli bir maden olduğunu ifade ederek, dünyada sınırlı ülkede bulunduğuu söyledi.

Bitlis yöresindeki pomzanın asidik karakterli olduğunu ve diğer bölgelerdekine oranla çok daha hafif olduğunu kaydeden Bozkurt, "Beyaz altın olarak tabir edilen bu maden tarım sektöründe, kozmetik sanayi, inşaat sanayi ve çokça farklı alanlarda kullanılabilen bir malzeme. Fakat katma değeri daha bir yüksek malzemeye dönüştürülmesi akademi ile sanayi dünyasının iş birliği ile mümkün" diye konuştu.