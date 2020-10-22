Bitpanda ve Raiffeisen Bank International’dan blockchain ortaklığı

22 Ekim 2020

Bitpanda, yaptığı açıklama ile blockchain birlikte çalışma özelliğine sahip olan teknoloji uygulaması Pantos’un Raiffeisen Bank International’ın teknolojik e-para çözümü olan RBI Coin üzerinde uygulanması için ortaklık kurduklarını duyurdu.

Açıklamaya göre Bitpanda, 2,5 yıllık bir araştırma ve geliştirmenin ardından geliştirdiği Pantos teknolojisine, Raiffeisen Bank International (RBI) ile bir ortaklığa girerek, işlerlik kazandırıyor.

Yapılan iş birliği kapsamında Pantos teknolojisi, Avusturya merkezli Raiffeisen Bankası'nın bir e-para çözümü olan RBI Coin üzerinde uygulanacak. Bitpanda ve Raiffeisen arasında imzalanan bu ortaklık blockchain birlikte çalışabilirlik ve hızla gelişen blockchain teknolojilerine bankacılık endüstrisinin ayak uydurması için önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

"Bankacılık sektörü için bir dönüm noktası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bitpanda'nın Kurucu Ortağı ve CEO'su Paul Klanschek, "Bugün, yalnızca kripto para alanında değil, aynı zamanda teknoloji şirketlerinde, bankalarda ve hükümetlerde de birçok rakip protokol görüyoruz. Tüm bu protokollerin nasıl birleştirileceği sorusu hala cevapsız kalıyor. Pantos projesi, blockchain’in ve kripto paraların parçalanmış alanları için birleştirici bir çözüm sunmayı amaçlıyor.Tamamen araştırma ve Kavram Kanıtı odaklı mod ile geliştirilen teknolojimizi RBI Coin'leri ile çalışabilir hale getirmek için RBI ile bir ortaklık yapmaktan dolayı oldukça mutluyuz." dedi.

Raiffeisen Bank International Stratejik Ortaklıklar ve Ekosistemler Başkanı Christian Wolf ise, "Pantos teknolojisi, bankacılık grubumuzda varlıkların tokenize edilmesinin gerçeğe dönüştürülmesinde ve böylece bankacılık müşterileri için daha kapsamlı ve esnek kullanım durumlarına imkân sağlayarak önemli bir rol oynuyor." diye konuştu.