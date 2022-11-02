Biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleri belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, bitkisel üretimde alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Tebliğde, örtü altında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan ürünler ve ödeme miktarları da yer aldı.

Buna göre, destek tutarı örtü altına (paket) dekarda 850 lira, açık alanda (paket) dekarda 290 lira olacak.

Örtü altı domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak üretiminde biyolojik mücadele için dekar başına 700 lira, biyoteknik mücadelede, feromon ve tuzak kullanan üreticilere 150 lira, yalnızca feromon kullananlara 70 lira destek verilecek.

Turunçgilde, biyolojik mücadele için dekar başına 140 lira, biyoteknik mücadelede feromon ve tuzak kullanımı için 150 lira, yalnızca feromon kullanımı için 60 lira destek ödenecek.

Açıkta domates üretiminde biyoteknik mücadele kapsamında dekar başına feromon ve tuzak kullanımında 70 lira, yalnızca feromon kullanımında 45 lira ödeme yapılacak.

Narda, biyolojik mücadelede dekar başına 140 lira, biyoteknik mücadelede ise 150 lira ödenecek.

Destek tutarı, biyoteknik mücadele için elma, bağ, kayısı, ayva, armutta 135 lira, zeytinde 60 lira, şeftali ve nektarinde dekar başına 150 lira olarak belirlendi.

Başvuru tarihleri

Destek başvuruları, 2022 uygulaması için kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 18 Kasım 2022, örtü altı için ise 31 Aralık 2022 mesai bitimine kadar yapılacak.

2023 yılı uygulamaları için ise 1 Ocak 2023'den itibaren ürün bazında başvuru alınacak. Son başvuru tarihi, elma, bağ ve kayısı için 23 Haziran 2023, açıkta domates ve zeytin için 22 Eylül 2023, turunçgil, şeftali, nektarin, ayva, armut ve nar için 27 Ekim 2023, örtü altı için 31 Aralık 2023 olarak belirlendi.