Biyoteknoloji OSB’de arsa tahsisi başladı

17 Eylül 2020

BARIŞ SEDEF/İSTANBUL

İstanbul Tuzla’da kurulum çalışmaları devam eden Biyoteknoloji OSB’nin yer temini çalışmaları sonuçlandı. İstanbul genelinde süreçleri tamamlanan Biyoteknoloji OSB için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan başvurular onaylandı. Yaklaşık 3 milyon metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Biyoteknoloji OSB’de 30 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Konu ile ilgili DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “İki hafta önce projeyle ilgili arsa tahsislerimiz başladı. Mülkiyet haritasında maliyeye ait olan kısımların verilmesi ve özel sektöre ait kısımların belirlenerek bu alanda kamulaştırma işlemlerine başlanması süreçlerinde sona gelindi. Bu alanın OSB ilan edilmesi ve sürecin kamu ve özel sektör tarafından devam ettirilmesi için onay alındı” dedi.

İlk etapta 100 firmanın faaliyete geçmesi planlanıyor

OSB’de ilk etapta 100 firmanın faaliyete geçmesini planladıklarını ve bu konuda görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Yazıcı, “Bölgeye yurt dışından da yatırım yapacak firmalar olacak. Özellikle know-how dışında üretim konusundaki potansiyelimizi ortaya çıkaracak çalışmalara ağırlık vermemiz gerekiyor. Sağlık alanında kaliteli ürün imal edebilmek adına moleküler biyolojiye daha fazla yatırım yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Bölgede üniversite-sanayi işbirliği konusunda yapımına başlanan üniversite projesinde YÖK'e başvuru sürecine geldiklerini kaydeden Yazıcı şunları söyledi: “Tepeören’de bulunan toplamda 141 bin 767 metrekarelik alanda kurulması öngörülen üniversitemizin toplam yatırım bedeli 300 milyon lira. Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı çatısı altında Türkiye Temel Bilimler Üniversitesi ile dışa bağımlılığı azaltan, yenilikçi buluşlar ile sanayileşmiş ve küresel pazara hitap eden ürünler imal etmeyi hedefliyoruz.”

Üniversitenin temeli için adım atıldı

Üniversitenin fizik, kimya biyoloji ve matematik ağırlıklı bölümlerden oluşacağına işaret eden Yazıcı, üniversiteyi kurmak adına oluşturdukları vakıfta; GİSBİR, Gebze OSB, sanayinin önde gelen temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğunu kaydetti. Üniversitenin kurulum çalışmalarında vakıf üyeleriyle hareket ettiklerini anlatan Yazıcı, “Şu an üniversiteyle ilgili YÖK başvurusu aşamasına geldik. Kurulum çalışmalarında ise temel atma ve hafriyat sürecindeyiz. Üniversitenin bulunduğu yeri ise sanayiciler bir araya gelerek satın aldı” dedi.

Öte yandan İstanbul’a yaş sebze-meyve ticaretinde günlük 4 bin kamyon ve kamyonet girişi olduğunu kaydeden Yazıcı, “20 ila 30 milyon metrekarelik bir alan üzerinde topraksız tarıma yönelik proje yürütüyoruz. Yapacağımız üretimle 4 bin kamyondan en az 2 bin tanesini bile piyasadan kaldırsak, karbon salımını azaltma konusunda önemli avantajlar elde ederiz” şeklinde konuştu.

Tuzla Belediyesi’nin bütçesi 3 yılda yedi kat arttı



Tuzla Belediyesi’nin bütçesinin yüzde 20’lik kısmının devlet tarafından verilen ödeneklerden oluştuğunu ifade eden Şadi Yazıcı, “Bütçemiz ağırlıklı olarak; emlak, ruhsat ve iskan bedelleri gibi çeşitli vergi gelirlerinden oluşuyor. 350 milyon liralık bütçemiz var. Göreve geldiğimizde bu rakam 48 milyon liraydı. Bütçeyi 3 yılda yedi kattan fazla artırdık” diye konuştu. İlçedeki istihdamın 150 binden fazla olduğunu dile getiren Yazıcı, yeni projelerle rakamın artacağını anlattı.