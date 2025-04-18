Biyoteknoloji Vadisi 4,5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçiyor

İstanbul Tuzla’da 2,7 milyon metrekarelik alanda yapımına başlanan Biyoteknoloji Vadisi, Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB), teknoloji geliştirme bölgesi, AR-GE merkezleri, teknoloji transfer ofisi, test ve kalibrasyon laboratuvarları, patent ofisleri, biyoteknoloji ile ilgili lise ve meslek yüksek okulu gibi sektörün tüm katmanlarını ve dinamiklerini içeren dünyanın önemli biyoteknoloji ekosistemlerinden biri olarak tasarlandı.

Avrupa ve Asya’nın en büyük kümelenmesi

BİYOSAD ve Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak yürüttükleri projenin küresel biyoteknoloji ekosisteminde Türkiye’ye öncü bir rol kazandırmak hedefiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Biyoteknoloji Vadisi’nin Avrupa ve Asya’nın en büyük biyoteknoloji kümelenmesi olarak faaliyete geçmeye hazırlandığını aktaran Varlıbaş, "Biyoteknoloji alanındaki yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli bir merkez olmasını planladığımız Biyoteknoloji Vadisi, aynı zamanda endüstriyel büyümeyi destekleyen ve toplumsal faydaları artıran projelere ev sahipliği yapacak. Vadiyi, sanayi ve akademi arasındaki işbirliklerini de teşvik ederek ileri düzey araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek ve yenilikçi çözümler sunmak için ideal bir ortam oluşturacak şekilde kurguluyoruz" diye konuştu.

“Savunma sanayi kadar stratejik"

Ercan Varlıbaş, dünyada biyoteknolojinin en stratejik yatırım alanlarından biri haline geldiğine dikkati çekerek, "Günümüzde savunma sanayi kadar rağbet gören biyoteknolojinin önemini Kovid-19 pandemisi döneminde çok net gördük. Tüm dünyayı derinden sarsan bu hastalığın hem aşısının hem de tedavilerinin geliştirilmesinde biyoteknoloji kilit rol oynadı. Solunum cihazı bulunamadığı için kaybedilen hastalar, birbirinin eldivenlerine el koyan ülkeler gördük." dedi.

15 milyar dolar ihracat, 20 bin kişiye iş imkanı

Ercan Varlıbaş, vadinin en önemli ayaklarından birini oluşturan BİOSB'nin biyoteknolojik üretim yapan 160 firmaya ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Varlıbaş, "20 bin nitelikli istihdam sağlaması planlanan BİOSB, katma değeri yüksek ürün ihracatıyla Türkiye’nin ihracat birim değerini artırarak gayrisafi milli hasılanın yükselmesine ve refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacak. Her yıl 15 milyar dolarlık ihracatın yapılması planlanan Biyoteknoloji Vadisi, aynı zamanda ithal ikame ürünlerin üretilmesine imkân veren yapısıyla Türkiye’nin biyoteknoloji ithalatını da azaltacak" diye konuştu.