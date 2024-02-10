Bizim Toptan, g2m’yi devralmasıyla ETD sektöründeki gücünü pekiştirdi

Mehmet Hanifi GÜLEL- ANTALYA

Türkiye’de mağaza sayısı bakımından önde gelen yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, 2023 sonunda 40 yılı aşkın Ev Dışı Tüketim (EDT) sektörü tecrübesi olan g2m şirketinin hisselerini Yıldız Holding’den devraldı. Şirket, ülke ekonomisi ve istihdama katkısı bakımından Türkiye için kritik öneme sahip olan bu sektörde, g2m birleşmesiyle pazardaki konumunu pekiştirdi.

2023 yılın ilk 9 ayındaki cirosu 15,7 milyar TL

İki şirket bu konumu ile katıldıkları ANFAŞ 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nda “Zirvede Biz Varız” sloganıyla yer aldılar. Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı ve g2m Genel Müdürü Furkan Akiner fuarda ziyaretçilerle bir araya gelerek şirketlerin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. EDT alanında faaliyet gösteren tüm işletmelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, Bizim Toptan’ın 2023 yılının ilk 9 ayındaki cirosunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 oranında artarak 15,7 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2023’te EDT sektörünün toplam cirosunun 316 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirten Balcı, ‘’Sektör Türkiye’deki toplam istihdamın yüzde 21,2’sin oluşturuyor. İşletmelerin cirodaki pazar payı ise yüzde 25,3 olarak görülüyor” dedi.

g2m’nin devralınmasıyla distribütörlük ağı genişledi

Bizim Toptan’ın g2m’nin hisselerini devralmasıyla beraber iki şirket güçlerini birleştirerek faaliyetlerine daha güçlü şekilde devam edeceğine vurgu yapan Hüseyin Balcı, ‘’g2m’nin tüzel kişiliği aynı şekilde korunacak. İki şirketin öz markalı ürün portföyü, müşteri erişimi, depolama, tedarik, lojistik kabiliyetlerinin birleşmesi ve g2m’nin distribütörlük ağıyla birlikte Bizim Toptan, EDT sektöründe Pazar payında önde geldik’’ diye konuştu.