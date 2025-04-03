BKM, 2 Nisan’da kartla yapılan alışverişlerin tutarını açıkladı
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), boykot çağrısı yapılan 2 Nisan'da günlük kartlı alışveriş işlem tutarının 28 milyar lira, 1 Nisan'da ise 14 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıkladı. BKM, dün kartla yapılan alışverişlerin tutarının 2025 mart ayı ortalamasını da geçtiğini ortaya koyan verilere dair detaylı bilgi paylaşımında bulundu.
Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlemlerin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor.
BKM de, boykot çağrısı yapılan 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiğini ve aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğunu ortaya koyan rakamsal değerleri açıkladı.
Veriler en erken 7 Nisan'da raporlanabilecek
AA muhabirinin BKM verilerinden derlediği bilgilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar lira, 1 Nisan'da ise 14 milyar lira olarak gerçekleşti.
2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek. BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı. Bu verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.
Mart ayına kıyasla en yüksek çarşamba cirosu
Çarşamba gününün bir önceki çarşamba ile kıyaslandığı verilerde, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar lira olurken, 26 Mart'ta 28,9 milyar lira, 19 Mart'ta 25,3 milyar lira, 12 Mart'ta 24,5 milyar lira, 6 Mart'ta 27,3 milyar lira olarak gerçekleşti.
Böylece 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.