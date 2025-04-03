BKM, 2 Nisan’da kartla yapılan alışverişlerin tutarını açıkladı

Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlemlerin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor.

BKM de, boykot çağrısı yapılan 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiğini ve aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğunu ortaya koyan rakamsal değerleri açıkladı.

Veriler en erken 7 Nisan'da raporlanabilecek

AA muhabirinin BKM verilerinden derlediği bilgilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar lira, 1 Nisan'da ise 14 milyar lira olarak gerçekleşti.

2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek. BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı. Bu verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.

Mart ayına kıyasla en yüksek çarşamba cirosu

Çarşamba gününün bir önceki çarşamba ile kıyaslandığı verilerde, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar lira olurken, 26 Mart'ta 28,9 milyar lira, 19 Mart'ta 25,3 milyar lira, 12 Mart'ta 24,5 milyar lira, 6 Mart'ta 27,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Böylece 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.