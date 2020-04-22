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BKM, 23 Nisan'da tüm çocukları Türk bayrağı çizmeye çağırıyor

Bankalararası Kart Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı videoyla tüm çocukları Türk bayrağı çizerek camlara asmaya davet ediyor.

BKM, 23 Nisan'da tüm çocukları Türk bayrağı çizmeye çağırıyor
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM), yayınladığı videoyla bayram coşkusunu evlere taşıyor ve tüm çocukları Türk bayrağı çizerek camlara asmaya çağırıyor.

23 Nisan coşkusunu logosuna da taşıyor

Açıklamaya göre, videoda yer alan tüm çocukların kendi evlerinde ve aileleri tarafından çekilen görüntülerinde, "Bu sene 23 Nisan coşkusunu evlerde yaşayalım, bayrağımızı çizip evlerimizin camlarımıza asalım" mesajı veriliyor.

Ayrıca BKM, 23 Nisan coşkusunu logosuna da taşıyor ve bu bayrama özel çocuklar tarafından çizilen logoyu tüm platformlarında kullanıyor.

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