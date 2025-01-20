BKM duyurdu! 'Ödeme İste' hizmetinin kapsamı genişletildi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçen yıl hizmete sunulan dijital ödeme çözümü “Ödeme İste”nin kapsamı genişletildi.

BKM’den yapılan açıklamaya göre, teknolojinin ödeme sistemlerine entegrasyonunu güçlendiren “Ödeme İste” hizmeti, her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Hizmete eklenen yeni özelliklerle birlikte kullanıcıların ödeme deneyimi daha da zenginleşiyor.

İşletmelerde ve e-ticarette kullanılabilecek

Artık bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal kullanıcılar için de avantajlar sunan “Ödeme İste”, işletmeler arası (B2B) ödemelerden e-ticaret işlemlerine ve alışveriş ödemelerine kadar geniş bir kullanım alanı sunarak dijital ödeme alanında yeni bir dönem başlatıyor.

Geçen yıl kullanıma sunuldu

Merkez Bankası tarafından işletilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (FAST) ile entegre çalışan “Ödeme İste”, BKM tarafından geliştirilerek 22 Ocak 2024 tarihinde kullanıma sunuldu. Bu hizmet, ödeme süreçlerini daha hızlı ve kolay hale getirerek binlerce kullanıcıya ulaştı.

1 milyon işlem gerçekleştirildi

Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon işlem gerçekleştirilen sistem sayesinde ödeme talep eden kişiler, istedikleri tutarları hızlı bir şekilde banka hesaplarına aktarabiliyor.

285 bin kişi hizmetten yararlandı

“Ödeme İste”yi kullanan kişi sayısı hızla artıyor. Şu ana kadar 285 bin kişi bu hizmet aracılığıyla ödeme talebinde bulundu. Ödeme tutarlarına bakıldığında, isteklerin yüzde 32’sini 0-500 lira aralığındaki işlemler oluşturuyor. Ayrıca, FAST işlem limiti olan 100 bin liranın üzerindeki talepler, havale yöntemiyle kolayca yapılabiliyor.

Ödeme tarihleri önceden belirlenebiliyor

Hizmetin kapsamının genişlemesiyle, ödeme tarihini önceden belirlemek mümkün hale geldi. Talep eden kişi, “erken ödeme” seçeneği ile talepte bulunduğu kişinin, ödeme tarihinden önce ödemeyi gerçekleştirmesine imkan tanıyabiliyor. Ayrıca, kısmi ödeme ve ödeme erteleme gibi yeni özellikler ödeme süreçlerini daha esnek bir hale getiriyor.

Esnek ödeme yönetimi olanağı

“Erken ödeme” özelliği, kullanıcıların ödeme tarihinden önce borçlarını kapatmasına olanak tanırken, “kısmi ödeme” sayesinde talep edilen tutarın tamamı yerine kısmî olarak ödeme yapılabiliyor. Ticari müşteriler için ise “ödeme erteleme” seçeneği, likidite yönetimine katkı sağlıyor.

FAST menüsünden kullanılabiliyor

Bireysel kullanıcılar, bankalarının mobil uygulaması ya da internet şubesi üzerinden FAST menüsüne giriş yaparak “Ödeme İste” seçeneğini kullanabiliyor. Talep, IBAN, karekod veya Kolay Adres gibi bilgileri girerek kolayca iletilebiliyor. Ödeme talebi borçluya SMS ya da anlık bildirim yoluyla ulaşıyor ve borçlu, bildirimdeki adımları izleyerek ödemeyi gerçekleştirebiliyor.

Kurumsal ödeme taleplerinde de benzer bir süreç izleniyor. Bunun yanı sıra, e-ticaret ve yüz yüze işlemlerde üye iş yerleri, kendilerine özel bir ara yüz (API) üzerinden bu hizmeti kullanabiliyor.