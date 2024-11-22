BKM verileri açıklandı: Vatandaş 'karta yüklenmeye' devam ediyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı Ekim ayında Türkiye'de toplam 1,63 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam tutarının 1,49 trilyon TL olduğu belirtildi.

Kart sayısındaki artış

Türkiye'de kredi kartı sayısı 127,8 milyon, banka kartı sayısı 193,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 109,5 milyon adede ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla kredi kartı sayısında yüzde 12, banka kartı sayısında yüzde 4, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 28 artış görüldü. Toplam kart sayısı yüzde 12 artarak 430,4 milyon oldu.

Kart türlerine göre harcamalar

Ekim ayında yapılan toplam kartlı ödemelerin 1 trilyon 252,6 milyar TL’si kredi kartları, 204,8 milyar TL’si banka kartları ve 30,6 milyar TL’si ön ödemeli kartlar ile gerçekleştirildi.

Kredi kartlarıyla yapılan harcamalar yüzde 83, banka kartlarıyla yapılan harcamalar yüzde 49, ön ödemeli kartlarla yapılan harcamalar ise yüzde 97 oranında arttı.

İnternet ve temassız ödemeler

İnternetten kartlı ödeme tutarı yıllık yüzde 82 artarak 432,1 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemeler, toplam işlemlerin yüzde 29’unu oluşturdu.

Temassız ödeme adedi ise yıllık yüzde 20 artışla 1.079,2 milyon adede ulaştı ve bu işlemlerin tutarı yüzde 93 artışla 472,6 milyar TL’ye çıktı. Ekim ayında mağaza içi her 5 ödemeden 4’ü temassız şekilde gerçekleşti.

Kategorilerde büyüme

Kredi kartı ödemelerinde yıllık yüzde 16, banka kartı ödemelerinde yüzde 5, ön ödemeli kart ödemelerinde ise yüzde 27 büyüme kaydedildi. İnternetten yapılan işlemler ise toplam kartlı işlemlerin yüzde 15’ini oluşturdu.