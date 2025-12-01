Black Friday etkisi... Dikkat çeken düşüş!

Mastercard SpendingPulse verilerine göre Black Friday perakende satışları, otomotiv hariç olmak üzere, geçen yıla kıyasla yüzde 4,1 yükseldi. Bu artış, tüketicilerin bütçe baskısına rağmen tatil dönemi alışverişinden vazgeçmediğini, ancak alışveriş kanallarını yeniden tanımladığını ortaya koydu. Şirket, bu yılki Black Friday’i “akıllı, bağlantılı ve değer odaklı alışveriş” olarak tanımladı.

Verilere göre online perakende satışları yüzde 10,4 artarak Black Friday’in asıl büyüme motoru oldu. Hız ve kolaylık arayan tüketiciler, dijital kanalları daha fazla tercih etti. Mastercard, kesintisiz ödeme deneyimleri ve mobil teknolojilerin bu dönüşümde kritik rol oynadığını vurguladı.

Giyim ve takı öne çıktı

Sektörel bazda en güçlü performans giyimde görüldü. Giyim satışları toplamda yüzde 5,7 artarken; online satışlar yüzde 6,1, mağaza içi satışlar ise yüzde 5,4 yükseldi. Soğuyan hava koşulları ve sezon indirimleri bu artışta etkili oldu. Takı satışları da yüzde 2,75 artış göstererek hediye alışverişinde öne çıktı.

Mağaza ziyaretleri ortalama yüzde 5,3 azaldı

RetailNext verileri ise fiziki mağaza trafiğinde düşüşe işaret etti. Black Friday ve Cumartesi günlerini kapsayan dönemde mağaza ziyaretleri ortalama yüzde 5,3 azaldı. Ziyaretçi sayısı cuma günü yüzde 3,6, cumartesi günü ise yüzde 8,6 geriledi.

“Daha az acele, daha fazla hesap”

RetailNext Küresel Analitik Başkanı Joe Shasteen, bu tabloyu ilginin azalması değil, tüketici davranışındaki bilinçlenme olarak yorumladı. Artan fiyatlar, gümrük tarifeleri ve sıkı bütçeler nedeniyle tüketicilerin artık tek günlük alışveriş çılgınlığı yerine, değeri hesaplayarak hareket ettiğini belirtti.

Tüm düşüşlere rağmen Black Friday, yılın en yoğun mağaza trafiğine sahip günü olmayı sürdürdü. Uzmanlara göre, Kasım ayını tek bir güne sıkıştırmayan ve kampanyalarını ay geneline yayan perakendeciler, bu yeni dönemde daha başarılı sonuçlar elde etti.