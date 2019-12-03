Black Friday, satışları yüzde 45 artırdı

03 Aralık 2019

Dünyaya ABD'den yayılan alışveriş günü ‘Black Friday’ Türkiye’de her geçen gün daha çok sahipleniliyor. Amerika’nın aksine özellikle e-ticaret platformlarının sahiplendiği alışveriş günü bu yıl bir haftaya çıktı. En çok alışveriş Cuma günü yapıldı. “Black Friday” rüzgarı dijital pazarlama dünyasını da etkisi altına aldı. Bu yolla kampanya geliştiren markalar, satışlarını geçen yıla oranla ikiye katladı. Pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital, kampanyalarla ilgili geçen yıl 65 milyon e-posta gönderirken bu yıl 92 milyon e-posta gönderdiğini açıkladı. Bu yıl satın alınan ürün sayısında da yüzde 45’lik artış yaşanırken, geçen yıl 1 milyon 564 bin olan satılan ürün sayısı, bu yıl 2 milyon 265 bine ulaştı. Türkiye’de “Muhteşem Cuma”, “Efsane Cuma”, “Beklenen Cuma” gibi farklı isimlerle adlandırılan Black Friday, dijital pazarlama dünyasına da damgasını vurdu. Related Digital üzerinden yapılan e-posta pazarlama faaliyetlerinde de bu yıl artış yaşandı. 2018’de 930 olan e-posta kampanya sayısı, bu yıl 1220’ye ulaştı.

Cep telefonundan bakıldı, bilgisayardan satın alındı!

Related Digital’in verilerine göre ‘Black Friday kampanyaları’ en çok satın almanın gerçekleştiği güne oranla 8 kat daha fazla satın alma getirdi. Kullanıcıların büyük çoğunluğu sipariş için 00:0001:00 saat aralığını bekledi. En çok sipariş 22-34 yaş aralığındaki kullanıcılardan geldi. Kullanıcıların yüzde 75’i mobilden gelirken, satışların yüzde 60’ı desktop’tan gerçekleşti. Markaların cirosuna en çok etki eden kategoriler giyim ve kozmetik, ev dekorasyon, cep telefonu ve aksesuarları, beyaz eşya ve küçük ev aleti, bilgisayar ve aksesuarları oldu. E-postalarda en çok kullanılan kelime bu yıl da “indirim” oldu. Black Friday kampanyalarına yönelik çalışmalara yaz aylarında başladıklarını söyleyen Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, “Yüzlerce markaya özel kampanyalar oluşturulması konusunda destek olduk” dedi.

Kargo kötü sınav verdi

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, Türkiye’de Black Friday indirim günlerinde tüm zamanların satış rekorunun kırıldığını belirtti. Kayral, aylardır Efsane Cuma’ya hazırlanan, altyapılarını güçlendiren birçok ünlü e-ticaret sitesinin yoğunluğu karşılamakta zorlandığını bildirdi. Fillo Lojistik Genel Müdürü Recep Demir ise “Son yıllarda etkisini artıran e-ticaret sitelerinde yapılan indirim günleri, gerek e-ticaret gerekse kargo şirketlerinin henüz bu tür kurgulara ve e-ticaretteki büyümeye hazır olmadıklarını gösterdi” dedi.