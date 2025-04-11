BlackRock varlıkta rekor kırdı, kârda geriledi

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock, 2025 yılının ilk çeyreğinde yönetilen toplam varlıklarını 11,58 trilyon dolara yükselterek rekor kırdı. Ancak firma aynı dönemde net kârında %4’lük bir düşüş yaşadı.

Şirketin açıkladığı verilere göre, net gelir 1,51 milyar dolar veya hisse başına 9,64 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde 1,57 milyar dolar veya hisse başına 10,48 dolardı.

Kâr düşüşünün arkasındaki nedenler arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkanlığa dönüş sürecinde ticaret politikalarına dair belirsizlikler öne çıktı. Trump’ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları, piyasalar üzerinde dalgalanmalara yol açtı. Gösterge endeks S&P 500, 2025’in ilk çeyreğinde %4,6 oranında gerileyerek, 2022’den bu yana en kötü çeyrek başlangıcını yaptı.

BlackRock CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Larry Fink, piyasalardaki belirsizlik hakkında, “Piyasaların ve ekonominin geleceğine ilişkin belirsizlik ve endişe müşteri konuşmalarına hakim oluyor. Politika ve piyasalarda büyük, yapısal değişimlerin yaşandığı bu gibi dönemleri daha önce de gördük — finansal kriz, COVID ve 2022'de yükselen enflasyon gibi” ifadelerini kullandı.

Şirketin toplam giderleri ise önceki yıla kıyasla belirgin şekilde artarak 3,04 milyar dolardan 3,58 milyar dolara yükseldi.

Buna karşın, BlackRock'un uzun vadeli net girişleri bir yıl önceki 76 milyar dolardan 83 milyar dolara çıktı. Sabit getirili ürünler bu kalemin büyük kısmını oluştururken, bu alandaki girişler 41,7 milyar dolardan 37,7 milyar dolara geriledi. Hisse senedi ürünleri ise bir yıl önceki 18,4 milyar dolarlık girişe kıyasla 19,3 milyar dolarla artış gösterdi.