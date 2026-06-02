Blackstone yeni Asya özel sermaye fonu için 13,1 milyar dolar topladı

Blackstone, bölgedeki en büyük sermaye yaratımına imza atarak yeni Asya özel sermaye fonu kapsamında 13,1 milyar dolar topladığını duyurdu. Alternatif varlık yönetim şirketi, Blackstone Capital Partners Asia III adını taşıyan Asya özel sermaye fonu için belirlenen 10 milyar dolarlık ilk hedefi geride bıraktı. Yeni tutar, bir önceki fonda toplanan miktarın iki katından daha fazla bir seviyeye işaret ediyor.

Şirket, son 24 ay içinde Hindistan ve Japonya gibi ana pazarlar başta olmak üzere Asya genelinde 12 yatırım anlaşmasına imza atarak Asya özel sermaye fonu aracılığıyla 7 milyar dolardan fazla sermaye aktardı.

Bölgesel yatırımlar ve çıkış stratejileri hız kazandı

Varlık yönetim şirketi, yakın dönemde Hindistan merkezli yapay zeka bulut platformu Neysa, Japon mühendislik hizmetleri sağlayıcısı TechnoPro ve Güney Koreli kuaför zinciri JUNO şirketlerine yatırım gerçekleştirdi. Blackstone, kamu piyasalarındaki toparlanmayla birlikte bölgede 15 varlık satışı veya halka arz yoluyla çıkış işlemi tamamladı. Şirket, Hindistan'da International Gemological Institute ve Aadhar Housing Finance halka arzlarını yürütürken Japonya'daki Alinamin Pharmaceutical hisselerini devretti.

Yüksek faiz oranları ve jeopolitik belirsizlikler küresel ölçekte fon toplama koşullarını zorlaştırıyor. Bain & Company verileri, Asya odaklı fonların topladığı sermayenin geçen yıl son on yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor. Buna rağmen EQT şirketinin yakın zamanda ulaştığı 15,6 milyar dolarlık Asya satın alım fonunun ardından Blackstone da Asya özel sermaye fonu büyüklüğünü artırmaya devam ediyor.

Asya özel sermaye fonu yönetim stratejisi

Blackstone Küresel Özel Sermaye Stratejileri Başkanı Joe Baratta, Asya Pasifik bölgesinin dünyada en hızlı büyüyen pazar konumunda bulunduğunu belirtti. Baratta, mevcut büyümenin yüksek inanç duydukları temalar etrafında büyük ölçekli yatırımlar yapmak için cazip fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Şirketin Asya Özel Sermaye Başkanı Amit Dixit ise grubun kontrol odaklı strategisinin ve bölgesel ölçeğinin yatırım yaklaşımını farklılaştırdığını vurguladı. Blackstone, yeni Asya özel sermaye fonu yatırımlarıyla bölgedeki etkinliğini artırmayı planlıyor.