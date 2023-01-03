Blokzincir tabanlı 'dijital kimlik' gelecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oktay başkanlığında gerçekleştirilen "Dijital Türkiye 2023 1'inci Toplantısı"na Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bazı bakan yardımcıları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Oktay, 62 milyona yakın vatandaş tarafından aktif olarak kullanılan e-Devlet Kapısı'nın hem Türkiye'nin dijital yüzü hem de yüz akı olduğunu vurgulayarak, "Milletimiz ister türkiye.gov.tr üzerinden isterlerse mobil uygulama üzerinden 7 bine yakın hizmete 7 gün 24 saat dünyanın her yerinden erişebilmektedir. e-Devlet, geçtiğimiz yıl 3 milyar 600 milyon defa yüzde 95 memnuniyet oranıyla kullanılmıştır" diye konuştu.

Oktay, sunulan tüm dijital kamu hizmetlerini daha kullanıcı dostu ve kolaylıkla erişilebilir hale getirme çalışmalarını sürdüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"e-Devlet'te yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini, "dijital kimliği" getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız, blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet'e girebilecek. On-line e-Devlet'ten off-line e-Devlet'e geçişin yani kullanıcılar açısından dijital bilgilerinin cep telefonlarında güvenli bir şekilde tutulabildiği bir sisteme doğru evrilerek ilk adımlarını bugün attığımız bu çalışmamız, gelişerek yeni kolaylıkların kapısını aralayacak. Türkiye Noterler Birliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda 'veraset ilamı', 'e-randevu/başvuru', 'e-tespit' ve mirasçısı olduğunuz kişi adına 'adıma tescilli araç sorgulama' hizmetleri uygulamaya alınmıştır. e-Devlet Kapısı üzerinden sunmaya başladığımız 'veraset ilamı sorgulama' hizmeti ile vatandaşlarımız noterliklere gitmeden mirasçısı olduğu veraset ilamlarına kolaylıkla ulaşabilmektedir. Noter hizmetlerini dijitalleştirme çalışmalarımız idari düzenleme iyileştirmeleriyle devam edecek."

Dijitalin yüzyılı

Fuat Oktay, Dijital Dönüşüm Liderleri Gelişim Programı'nı başlatarak kamuda bilgi işlem üst yöneticilerinin teknik bilgilerini güncel tutmalarını sağlayacaklarını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 13 Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı'nda aldığımız 208 kararın 166'sı yani yüzde 80'i tamamlanmıştır. Diğer kararlarımız kapsamında kamu hizmetlerini geliştirme süreçleri ve süreklilik arz eden performans ve izleme nitelikli eylemler devam etmektedir."