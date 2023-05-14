Bloomberg anketinde çarpıcı sonuç: Türk Lirası pazartesi günü değer kaybedecek

Bloomberg, TL için "sıkı bir şekilde kontrol edilen" para birimi nitelemesini yaptı. Haberde, seçim haftasında volatilitenin yüksek olduğu hatırlatıldı.

JP Morgan ve HSBC analistleri dolar/TL kurunun uzun vadede 24-25 seviyesine gelmesini bekliyor.

Dolar kuru 22,34 seviyesine kadar yükselmişti

Dolar/TL, geçen hafta Kapalıçarşı'da ve bankalar arası piyasada 22 seviyesini aşmıştı. Perşembe günü Kapalıçarşı'da 21 TL seviyesini aşan dolar kuru, cuma günü de 22 TL'nin üzerine çıkarak 22,34 seviyesine kadar yükselmişti.

Kapalıçarşı'da Euro/TL kuru 24,20'yi, İngiliz Sterlini ise 27,70 TL'yi cuma günü geçmişti.

Dolar kuru, Türkiye'nin en büyük özel bankalarının hepsinde 23 TL seviyesini aşarken bir özel bankada 24 TL'nin de üzerinde bulunuyordu.

Resmi dolar/TL kuru ise uzun süredir sürdürdüğü yatay seyre devam ederek cuma gününü 19,57 seviyesinde tamamlamıştı.