Bloomberg duyurdu: Ekonomi yönetimi mevduat ve fonlarda ‘stopaj’ adımı atabilir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB'ye yönelik soruşturmalarda 51 isim tutuklanarak cezaevine gönderilirken, siyaset gündemindeki gelişmeler piyasalara da etki etti. Borsa haftayı düşüşle kapatırken ekonomi yönetiminin de dalgalanmalara karşılık bir dizi tedbiri hayata geçirmeyi görüştüğü iddia edildi.

BloombergHT'nin haberine göre; ekonomi yönetimi ilk etapta mevduat ve fonlarda stopaj oranının düşürülerek TL’nin desteklenmesini değerlendiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında yapılan toplantılarda, ilk günden itibaren atılan adımların etkilerinin ele alındığı ve mevcut durumun masaya yatırıldığı belirtiliyor.

Stopaj oranı yükseltilmişti

1 Şubat’tan itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduatlarda stopaj oranı 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 10’dan yüzde 15, 1 yıla kadar hesaplarda yüzde 7,5’ten yüzde 12’ye, 1 yıldan uzun hesaplarda ise yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.