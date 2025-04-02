Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi martta geriledi

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Mart ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 4,40 oranında azalarak 73,70 değerini aldı.

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısı, hem tüketim eğilimi hem de kişisel gelecek 12 aya ilişkin beklentilerinde gerileme görüldü.

Anketin yapılış tarihleri nedeniyle Trump’ın tarifeleri, AB’nin savunmada bağımsızlık isteği, 19 Mart sonrası içeride yaşanan siyasi gelişmelerin endekse etkisi sınırlı oldu.

Tüketici Beklenti Endeksi de geriledi

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,47 gerileyerek 75,67 değerini aldı.

İçinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi de yüzde 1,89 gerileyerek 74,78 değerini aldı.

İlk çeyrek tüketim eğilimi verileri geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine göre daha yüksek, dördüncü çeyreğe göre ise daha düşük bir iç talep sinyali verdi.