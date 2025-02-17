Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi şubatta yükseldi

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Şubat ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 5,71 oranında artarak 76,69 değerini aldı. Endeks Ocak ayındaki düşüşün ardından tekrar yükselişe geçti.

Ekonominin bir önceki aya göre gidişatı olumsuz

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin Türkiye ekonomisinin bir önceki aya göre gidişatı konusunda algısı olumsuzlaşırken, gelecek 12 aya ilişkin beklentileri ve tüketim eğilimi artmış görünüyor.

Tüketim eğiliminde canlanma

Genel olarak endeksi yukarı çeken ana faktörün tüketim eğiliminde yeniden canlanma olduğunu izliyoruz. Enflasyon dinamiklerinin Ocak ayındaki güçlü seyrine karşın faiz oranlarındaki gerileme tüketim eğilimini canlı tutuyor görünüyor.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,45 artarak 76,59 değerini alıyor. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi de yüzde 15,99 gibi görece güçlü bir oranda artarak 77,99 değerini almıştır. Veriler Ocak ayında iç talepte izlenen gerilemenin pek kalıcı olmayacağına dair sinyaller veriyor.