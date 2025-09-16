Bloomberg HT tüketici güveni eylülde sert geriledi

Bloomberg HT Tüketici Güven ön Endeksi Eylül'de 68,34'e geriledi. Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde görece sert gerileme izlenirken, tüketim eğiliminde artışın devam ettiği görüldü.

Başta hisse senedi piyasası olmak üzere finansal piyasalardaki olumsuz seyir tüketicinin mevcut durum algısını ve beklentilerini olumsuz etkilemiş görünüyor. Endeksin alt detaylarında izlediğimiz verilerde enflasyon ve işsizlikte yükseliş algısının güçlendiği izleniyor.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 3,48 oranında gerileyerek 68,66 değerini alıyor. Diğer taraftan, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi de yüzde 4,74 artarak 77,99 değerini aldı.

Gerek reel faizlerde baskı gerek enflasyon beklentilerinde yükselme tüketim eğilimindeki artışı desteklemiş görünüyor.