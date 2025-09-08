Bloomberg: Hükümet, köprüler ve otoyolların özelleştirilmesi için yeniden harekete geçti!

ABD'li haber ajansı Bloomberg, hükümetin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün işletme hakları ile ülke genelinde en az dokuz otoyolun işletme haklarının satışı için yeniden harekete geçtiğini iddia etti.

Haberde bu planın ülke tarihindeki en büyük özelleştirme anlaşması olabileceği kaydedildi.

Bloomberg News'e konuşan kaynaklar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan köprüler ve en az dokuz ücretli otoyol için yatırım bankalarına teklif çağrısında bulunduğunu söyledi.

Haberde, Özelleştirme İdaresi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili yorum yapmadığı belirtilirken görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve anlaşmanın çıkmayabileceği kaydedildi.

2012'de yapılan ihale iptal edilmişti

15 Temmuz Şehitleri ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, 2012 yılında yaklaşık 2 bin kilometre otoyol ile birlikte ihaleye çıkarılmıştı.

17 Aralık 2012'de düzenlenen ihalede, en yüksek teklifi 5 milyar 720 milyon dolarla Koç Holding AŞ-UEM Group Berhad-Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Ortak Girişim Grubu vermişti.

Ancak, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan 5,7 milyar dolarlık kazanan teklifi çok düşük bulduğu için reddetmiş ve anlaşma suya düşmüştü.

Erdoğan o dönem yaptığı açıklamada işletme haklarının 7 milyar dolardan daha az bir fiyata satılmasının “vatana ihanet” anlamına geleceğini söylemişti.