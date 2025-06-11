Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in bir sonraki başkanı olarak Jerome Powell'ın yerine geçmek için potansiyel aday olarak değerlendiriliyor.

Başkan Donald Trump, Mayıs 2026'da görev süresi dolacak Powell'ın yerine "çok yakında" bir halef atayacağını ifade etti.

ABD'li haber ajansı Bloomberg'e konuşan kaynaklar Trump'ın ABD ekonomisini ticaret, vergiler ve düzenlemelerde kapsamlı değişikliklerle canlandırma çabalarına öncülük eden Bessent'in de artık Fed başkanlığı için yarışan isimlerden biri olduğunu söyledi.

Konuya yakın kişilere göre, değerlendirilen küçük aday listesinde Trump'ın Kasım ayında Hazine bakanlığı görevi için görüştüğü eski bir Fed yetkilisi olan Kevin Warsh da yer alıyor.

Cuma günü Warsh hakkında özel olarak sorulan bir soruya Trump, “O çok saygın biridir” diye yanıt vermişti.

Bessent: Başkan karar verecek

Bessent Bloomberg'in yorum talebine yanıt olarak "Washington'daki en iyi işe sahibim. Başkan, ekonomi ve Amerikan halkı için en uygun kişinin kim olduğuna karar verecek" dedi.

Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı ve CEO'su Tim Adams, “Küresel finans camiasının Scott Bessent'e duyduğu güven ve itimat göz önüne alındığında, o bariz bir adaydır” dedi.

Adams, 2006-2011 yılları arasında Fed yönetim kurulunda görev yapan Warsh'ın da iyi bir seçim olacağını söyledi.

Beyaz Saray stratejisti ve başkanın dış danışmanı Steve Bannon ise Bessent'a ilişkin yaptığı değerlendirmede "Scott Bessent, inanılmaz derecede çalkantılı geçen ilk altı ayda Başkan Trump'ın gündemini uygulayabileceğini kanıtladı. O sadece kabinenin yıldızı değil, aynı zamanda küresel sermaye piyasaları için güvenilir bir isim" ifadelerine yer verdi.

Trump, Powell'ı defalarca hedef almıştı

Powell ve Fed yetkilileri, Trump'ın genişleyen ve gelişen gümrük vergisi uygulamalarının yol açtığı ekonomik belirsizlik ortamında sabırlı bir politika yaklaşımının uygun olduğunu savunarak, 2025 yılında faiz oranlarını sabit tuttu.

Fed politika yapıcıları, açıklanan gümrük vergilerinin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğini ve enflasyonu artıracağını söylediler.

Ancak Trump, Powell'ın faizleri düşürmemekle hata yaptığını birçok kez söyledi ve daha önce faiz kararlarında söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Trump'ın açıklamaları Fed'in bağımsızlığına ilişkin soru işaretlerine neden oldu. Bu nedenle bir sonraki başkan, Fed'in siyasi müdahalelerden bağımsızlığının bozulmadığını dünyaya kanıtlamak zorunda kalacak.