Bloomberg: TCMB'nin faiz indirimleri yavaşlayacak

Bloomberg Economics’e (BE) göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve sonrasında yaşanan piyasa çalkantıları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim planlarını yavaşlatabilir.

Bloomberg Türkiye ve İsveç Ekonomisti Selva Bahar Baziki, borçlanma maliyetlerini yükselten TCMB’nin, güveni artırmak için ilave adımlar açıklayabileceğini öngördü.

'Gizli faiz artırımı işlevi görecek'

Baziki, politika faizi tahminini yıl sonu için yüzde 30’a yükseltirken, “Kısa vadede ise daha fazla faiz artırımı muhtemelen faiz koridorunun genişletilmesi yoluyla uygulanacaktır. Politika faizi penceresinin geçici olarak kapatılmasıyla birlikte, koridorun üst sınırında yapılacak bir artış, TCMB’nin fonlamasının halihazırda koridorun en üstündeki gecelik borç verme faizi üzerinden gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, gizli bir faiz artırımı işlevi görecektir” dedi.

'Yan etkisi net rezervlere daha fazla darbe vurmak'

“Politika yapıcıların ayrıca, ticari bankaları daha yüksek lira mevduat oranları sunma yönünde adım atmaya teşvik etmek için zorunlu karşılıkları artırmak gibi makro ihtiyati kurallar kullanması da muhtemel” diyen Baziki, “TCMB'nin döviz piyasalarına müdahale etmeye devam ederek liranın altına bir taban koymasını bekliyoruz. Bu eylemin bir yan etkisi de net rezervlerine daha fazla darbe vurması olacaktır” yorumunu yaptı.

TCMB’nin piyasalara 19 Mart’ta 11,2 milyar dolarlık bir enjeksiyon yaptığını hesaplayan Bloomberg Economics’e göre bu tutar, Mart ortası itibarıyla 58 milyar doların biraz altında olan swaplar hariç net rezervlerin yaklaşık beşte birine denk geliyor. Bloomberg Economics Türk lirasındaki çalkantıların bir sonucu olarak yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 25’ten yüzde 28’e yükseltti.