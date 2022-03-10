Bloomberg: TVF, Türk Telekom hisseleri için 1,6 milyar lira borçlanacak

Bloomberg News'un haberine göre göre Türkiye Varlık Fonu (TVF) Türk Telekom'u satın almak için bankaların oluşturduğu bir konsorsiyumdan 1,6 milyar dolar civarında kredi almaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre TVF'nin kredi alacağı konsorsiyumun içinde hali hazırda Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine sahip LYY Telekomünikasyon'da pay sahibi olan bankalar da var.

TVF hali hazırda Türk Telekom'un yüzde 6,75 hissesine sahip, Hazine ve Maliye Bakanlığı da yüzde 25 oranında pay sahibi.