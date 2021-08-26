Bloomberg: Zafer Havaalanı satılığa çıkarıldı

Pandemi öncesi 2019 yılında 1,3 milyon yolcu garantisinin sadece yüzde 6’sını gerçekleştirebilen Zafer Havalimanı'nın satılığa çıkarıldığı belirtiliyor.

Bloomberg’in havaalanının kamu-özel işbirliği ile inşasını üstlenen inşaat şirketi IC İçtaş yönetim kurulu üyesi Abdullah Keleş’in açıklamalarına dayandırdığı habere göre Keleş “Havaalanını yaptığımız yatırımı bize ödeyebilecek ve borcu üstüne alabilecek herhangi bir tarafa devretmeye hazırız” dedi.

Kütahya’da bulunan, inşası 50 milyon eurodan (59 milyon dolar) fazla tutan, yap-işlet-devret modelli havalimanının tüm trafiği COVID-19 pandemisi nedeniyle neredeyse sıfırlandı. Ancak pandemi öncesi son yılda da havalimanı yıllık 1,3 milyon yolcu hedefinin sadece yüzde 6’sını gerçekleştirebilmişti. Devlet, IC İçtaş’a 1,3 milyon yolcu üzerinden garanti ödemeleri yapmak zorunda. 2021 yılında ise havaaalanından geçen yolcu sayısı 7 bini ancak geçmiş.

Bloomberg haberinde, kamu-özel ortaklığı yöntemiyle toplam 140 milyar doları bulan yollardan enerji projelerine, hastanelerden havalimanlarına altyapı projelerinin vergi mükelleflerinin cebinden çıkması ve devletin ulaşılması zor hedefler üzerinden IC İçtaş gibi şirketlere garanti ödemeleri yapması, Türkiye’de muhalefet cephesinin AK Parti iktidarını en sık eleştirdiği unsurlardan biri olduğu belirtildi.

Haberde bu tür garanti ödemeleri yapılan Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze-İzmir Otoyolu gibi diğer projelerde de garanti ödeme hedeflerinin tutturulamadığı hatırlatılıyor. Başkent Üniversitesi’nden Bloomberg’e konuşan Ekonomi Profesörü Uğur Emek, Türkiye’nin bu yıl bu tür ödemelere 30 milyar lira (3,5 milyar dolar) ayırdığını, doların TL karşısında bu yıl yüzde 11 yükselmesinin bu borç yükünü daha da artıracağını belirtiyor.