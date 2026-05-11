Blueberry üretimi ile hedef 50 milyon Euro gelir

Hamit VAROL/KÜTAHYA

hamit.varol@dunya.com

Kütahya’da ekim yapıl­mayan atıl tarım ara­zileri ekonomiye ka­zandırılması için harekete geçiliyor. Kütahya Ticaret Bor­sası (KÜTBO) Onursal Baş­kanı Nafi Güral, şehrin tarım­dan elde ettiği geliri artırmak amacıyla şehirde yaban mer­sini (Blueberry) üretimi yapıl­ması için KÜTBO Başkanı Ne­cati Gültekin ile birlikte Hol­landa Büyükelçiliği ile temasa geçti. Hollanda Ticaret Müs­teşarı Niels Veenis, Hollanda Büyükelçiliği Tarım Müşavi­ri Yardımcısı Uğur Işın’la ya­pılan görüşmelerin ardından “Yaban Mersini (Blueberry) Yetiştiriciliği” odaklı iş birliği kararı alındı. Bu karar çerçeve­sinde Kütahya’da “Yaban Mer­sini (Blueberry) Yetiştiriciliği Eğitimi ve Uluslararası İş Bir­liği Buluşması”, kapsamında Hollandalı uzmanlarla üreti­ciler bir araya getirildi.

1 dönümden 550 kilo ürün

KÜTBO Başkanı Necati Gültekin, Kütahya’nın ağırlık­lı olarak hububat ve kiraz üre­timi ile öne çıktığını söyledi. Kütahya’da yaklaşık 3 milyon dönüm tarıma elverişli arazi bulunduğunu, an­cak bunun 2,4 milyon dö­nümlük kısmında üretim ya­pılmadığını ve atıl durumda olduğunu belirten Gültekin, “Bu arazilerin yeniden eko­nomiye kazandırılması için üreticilerin Blueberry üreti­mine yönelmesini hedefliyo­ruz. Yaptığımız hesaplamala­ra göre 1 dönüm araziye sak­sılar içinde Blueberry ekimi yapılabilir. 12 yıl ömrü olan fi­danlardan ilk yıl ürün alınmı­yor, ancak ikinci yılın sonunda ortalama 550 kilo ürün almak mümkün” dedi.

“24 bin dönüm arazi ile başlayacağız”

Hollandalı yetkililerin üre­tim yapmayı planlayan çiftçi­lere alım garantisi verdiği de hatırlatan Gültekin, bugün itibarıyla Blueberry’nin ki­losunun 4 eurodan olduğunu bildirdi. Gültekin sözlerine şöyle devam etti:

“1 dönümden 550 kilo ürün alındığı takdirde elde edile­cek gelir 2 bin 200 euroyu bu­luyor. Biz eğer atıl durumda bekleyen 2,4 milyon dönüm arazimizin yüzde 1’inde ya­ni 24 bin dönümde Blueber­ry ekimi yapılmasını sağla­sak, üreticinin yıllık kazan­cı 50 milyon euroyu bulacak. Hedefimiz yıl içinde üretim yapılmayan arazilerin yüzde 1’inde Blueberry üretimi ger­çekleştirmek. 10 yıl içinde ise atıl durumdaki arazilerin yüz­de 10’unda bu ürünü üretme­yi planlıyoruz. Bu da yaklaşık 500 milyon euro gelir demek.”

Kütahya’da hali hazırda 1 dönüm araziden 300 kilo buğ­day alındığına dikkat çeken Gültekin, “Hububat üreti­minden dönüm başına çiftçi­nin cebine 4 bin 500 TL’ye ya­kın para giriyor. Aynı şekilde arazisine Blueberry eken üre­tici ise 100 bin TL kazanabi­lir. Blueberry’den elde edile­cek gelir hububata göre 20 kat daha fazla” şeklinde konuştu.

Blueberry’nin kirazı tama­men ortadan kaldıracak bir ürün olmadığının altını çizen Gültekin, Kütahya’nın kiraz üretimi devam edeceğini an­cak üreticinin alternatif gelir kaynaklarına yönelmesinin mümkün olacağını kaydetti.

Gültekin, Blueberry üreti­mi noktasında özellikle kadın kooperatiflerin öncülük ya­pabileceğini sözlerine ekledi.

“Blueberry’nin pazarı var”

KÜTBO Onursal Başkanı Nafi Güral ise Blueberry üre­timi için Yeni Zelanda’daki ör­nekleri incelediklerini söyle­di. Güral, “Ardından Hollanda Büyükelçiliği ile temas kur­duk. Onlar da hem projeye hem de potansiyele oldukça olum­lu yaklaştılar” dedi. Üreticiye yüksek katma değer sağlayacak yeni modeller geliştirmeyi he­deflediklerini kaydeden Güral, Blueberry’nin bölge ekonomi­si için önemli olacağına değin­di. Güral, “Bazen mal var ama pazar yok, bazen de pazar var ama mal yok. Blueberry’nin ise pazarı var” ifadelerini kullandı.

“Her gün 10 TIR ürün alırız”

Hollanda Büyükelçiliği Ta­rım Müşaviri Yardımcısı Uğur Işın ise Blueberry üretiminde Kütahya’nın ciddi bir potansi­yel taşıdığı belirtti. Işın, Blue­berry gibi ürünlere Avrupa’da ciddi talep olduğunu, Hollan­dalı firmaların “Hasat döne­minde her gün 10 TIR ürün yükleyin, biz alırız” mesajı verdiğini belirterek, “Bursa ve Antalya’da çok ciddi Blueber­ry üretimi yapılıyor. Hollanda­lı firmalar üretim gerçekleş­tirmesi halinde Kütahya’da da alım garantili ürün almaya ha­zır” açıklaması yaptı.

Türkiye’nin önümüzdeki 3-5 yıl içinde dünya blueber­ry pazarında ilk 10 üretici ül­ke arasına girebileceğini kay­deden Işın, Türkiye’nin özel­likle Kuzey Afrika ülkeleriyle rekabet edebilecek bir üretim kapasitesine ulaşılabileceğini bildirdi.

“Hisarcıklıoğlu TOBB’da devam etmeli”

Bünyesinde 365 oda ve borsanın bulunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) başkanlık seçimi 2027 yılında yapılacak. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanlığı’nın yanı sıra TOBB’da da çeşitli görevlerde bulunan işadamı Nafi Güral, Rifat Hisarcıklıoğlu’nun TOBB Başkanı olarak devam etmesini istedi. 2001 seçimlerinde TOBB Başkanlığı’na aday olan Hisarcıklıoğlu’nu Kütahya’ya geldiğinde davul zurna ile karşılayan Güral, “Yaklaşık 30 yıldır iş dünyasındaki sivil örgütlerde görev yaptım. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çok iyi çalışıyor. Uluslararası görevleri de var. TOBB’da delege olsam Hisarcıklıoğlu’nun gitmesini istemem” dedi.