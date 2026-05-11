Blueberry üretimi ile hedef 50 milyon Euro gelir
KÜTBO Onursal Başkanı Nafi Güral öncülüğünde Hollanda Büyükelçiliği ile başlatılan işbirliği kapsamında Kütahya’da Blueberry (yaban mersini) üretimi hedefleniyor. İlk etapta şehirde atıl 2,4 milyon dönüm tarım arazisinin yüzde 1’ine Blueberry ekilecek. Böylece yıllık 50 milyon euro gelir elde edilecek.
Hamit VAROL/KÜTAHYA
hamit.varol@dunya.com
Kütahya’da ekim yapılmayan atıl tarım arazileri ekonomiye kazandırılması için harekete geçiliyor. Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Onursal Başkanı Nafi Güral, şehrin tarımdan elde ettiği geliri artırmak amacıyla şehirde yaban mersini (Blueberry) üretimi yapılması için KÜTBO Başkanı Necati Gültekin ile birlikte Hollanda Büyükelçiliği ile temasa geçti. Hollanda Ticaret Müsteşarı Niels Veenis, Hollanda Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Yardımcısı Uğur Işın’la yapılan görüşmelerin ardından “Yaban Mersini (Blueberry) Yetiştiriciliği” odaklı iş birliği kararı alındı. Bu karar çerçevesinde Kütahya’da “Yaban Mersini (Blueberry) Yetiştiriciliği Eğitimi ve Uluslararası İş Birliği Buluşması”, kapsamında Hollandalı uzmanlarla üreticiler bir araya getirildi.
1 dönümden 550 kilo ürün
KÜTBO Başkanı Necati Gültekin, Kütahya’nın ağırlıklı olarak hububat ve kiraz üretimi ile öne çıktığını söyledi. Kütahya’da yaklaşık 3 milyon dönüm tarıma elverişli arazi bulunduğunu, ancak bunun 2,4 milyon dönümlük kısmında üretim yapılmadığını ve atıl durumda olduğunu belirten Gültekin, “Bu arazilerin yeniden ekonomiye kazandırılması için üreticilerin Blueberry üretimine yönelmesini hedefliyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre 1 dönüm araziye saksılar içinde Blueberry ekimi yapılabilir. 12 yıl ömrü olan fidanlardan ilk yıl ürün alınmıyor, ancak ikinci yılın sonunda ortalama 550 kilo ürün almak mümkün” dedi.
“24 bin dönüm arazi ile başlayacağız”
Hollandalı yetkililerin üretim yapmayı planlayan çiftçilere alım garantisi verdiği de hatırlatan Gültekin, bugün itibarıyla Blueberry’nin kilosunun 4 eurodan olduğunu bildirdi. Gültekin sözlerine şöyle devam etti:
“1 dönümden 550 kilo ürün alındığı takdirde elde edilecek gelir 2 bin 200 euroyu buluyor. Biz eğer atıl durumda bekleyen 2,4 milyon dönüm arazimizin yüzde 1’inde yani 24 bin dönümde Blueberry ekimi yapılmasını sağlasak, üreticinin yıllık kazancı 50 milyon euroyu bulacak. Hedefimiz yıl içinde üretim yapılmayan arazilerin yüzde 1’inde Blueberry üretimi gerçekleştirmek. 10 yıl içinde ise atıl durumdaki arazilerin yüzde 10’unda bu ürünü üretmeyi planlıyoruz. Bu da yaklaşık 500 milyon euro gelir demek.”
Kütahya’da hali hazırda 1 dönüm araziden 300 kilo buğday alındığına dikkat çeken Gültekin, “Hububat üretiminden dönüm başına çiftçinin cebine 4 bin 500 TL’ye yakın para giriyor. Aynı şekilde arazisine Blueberry eken üretici ise 100 bin TL kazanabilir. Blueberry’den elde edilecek gelir hububata göre 20 kat daha fazla” şeklinde konuştu.
Blueberry’nin kirazı tamamen ortadan kaldıracak bir ürün olmadığının altını çizen Gültekin, Kütahya’nın kiraz üretimi devam edeceğini ancak üreticinin alternatif gelir kaynaklarına yönelmesinin mümkün olacağını kaydetti.
Gültekin, Blueberry üretimi noktasında özellikle kadın kooperatiflerin öncülük yapabileceğini sözlerine ekledi.
“Blueberry’nin pazarı var”
KÜTBO Onursal Başkanı Nafi Güral ise Blueberry üretimi için Yeni Zelanda’daki örnekleri incelediklerini söyledi. Güral, “Ardından Hollanda Büyükelçiliği ile temas kurduk. Onlar da hem projeye hem de potansiyele oldukça olumlu yaklaştılar” dedi. Üreticiye yüksek katma değer sağlayacak yeni modeller geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Güral, Blueberry’nin bölge ekonomisi için önemli olacağına değindi. Güral, “Bazen mal var ama pazar yok, bazen de pazar var ama mal yok. Blueberry’nin ise pazarı var” ifadelerini kullandı.
“Her gün 10 TIR ürün alırız”
Hollanda Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Yardımcısı Uğur Işın ise Blueberry üretiminde Kütahya’nın ciddi bir potansiyel taşıdığı belirtti. Işın, Blueberry gibi ürünlere Avrupa’da ciddi talep olduğunu, Hollandalı firmaların “Hasat döneminde her gün 10 TIR ürün yükleyin, biz alırız” mesajı verdiğini belirterek, “Bursa ve Antalya’da çok ciddi Blueberry üretimi yapılıyor. Hollandalı firmalar üretim gerçekleştirmesi halinde Kütahya’da da alım garantili ürün almaya hazır” açıklaması yaptı.
Türkiye’nin önümüzdeki 3-5 yıl içinde dünya blueberry pazarında ilk 10 üretici ülke arasına girebileceğini kaydeden Işın, Türkiye’nin özellikle Kuzey Afrika ülkeleriyle rekabet edebilecek bir üretim kapasitesine ulaşılabileceğini bildirdi.
“Hisarcıklıoğlu TOBB’da devam etmeli”
Bünyesinde 365 oda ve borsanın bulunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) başkanlık seçimi 2027 yılında yapılacak. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanlığı’nın yanı sıra TOBB’da da çeşitli görevlerde bulunan işadamı Nafi Güral, Rifat Hisarcıklıoğlu’nun TOBB Başkanı olarak devam etmesini istedi. 2001 seçimlerinde TOBB Başkanlığı’na aday olan Hisarcıklıoğlu’nu Kütahya’ya geldiğinde davul zurna ile karşılayan Güral, “Yaklaşık 30 yıldır iş dünyasındaki sivil örgütlerde görev yaptım. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çok iyi çalışıyor. Uluslararası görevleri de var. TOBB’da delege olsam Hisarcıklıoğlu’nun gitmesini istemem” dedi.