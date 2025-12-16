BMD: ‘Efsane Kasım’ beklentileri karşılamadı

Birleşmiş Markalar Der­neği (BMD) Başka­nı Sinan Öncel, kasım ayına ilişkin yapılan anketin sonuçlarını değerlendirdi. Öncel, bütün aya yayılan yük­sek oranlı indirim kampan­yalarına rağmen perakende markalarının kasım ayında gerek adet satışı gerekse ciro­da beklenen performansa ula­şamadığını söyledi.

Kartlı harcama ve işlem adedi düştü

Sinan Öncel’in paylaştığı verilere göre; giyim, ayakkabı, sağlık, kozmetik ve yemek ka­tegorilerinde ekim ayında 410 milyar lira olan kartlı harca­ma tutarı, kasımda 333 milyar liraya geriledi. Aynı dönem­de işlem adedi ise 452,6 mil­yondan 363 milyona düştü. Bu tablo, ekim ayı ile kıyaslandı­ğında kasım ayında cironun yüzde 18,8, işlem adedinin ise yüzde 19,8 azaldığını orta­ya koydu. Öncel, hazır giyim ve ayakkabı sektöründe ka­sım ayının 2025’in en düşük işlem adedinin gerçekleştiği üç aydan biri olduğuna dikkat çekerek, kozmetik ve yemek kategorilerinde de benzer bir görünümle karşı karşıya ka­lındığını ifade etti.

“Tüketici gıda, eğitim ve kira dışı harcamaları kısıyor”

Bu yıl kasım ayında önce­ki yıllardan farklı bir tabloyla karşılaştıklarını vurgulayan Öncel, ekim ayında havaların soğuması ve erken başlayan indirimlerin etkisiyle adet sa­tışı ve ciroda önemli bir artış yaşandığını, kasımın ise çok daha canlı geçmesinin bek­lendiğini söyledi. Ancak an­ket sonuçlarının bu beklentiyi karşılamadığını belirten Ön­cel, üyelerin yüzde 41’inin ka­sım ayında adet satışını artı­ramadığını kaydetti. Merkez Bankası verilerinin de kasım ayında hem işlem adedinin hem de cironun ekimin çok gerisinde kaldığını gösterdi­ğini aktaran Öncel, “Bütün bu veriler, tüketicilerin yük­sek oranlı indirimlere rağmen gıda, eğitim ve kira dışındaki harcama kalemlerini giderek daha fazla kıstığına işaret edi­yor” dedi.

“Bir numaralı sorun fahiş kira artışı”

Kasım ayı anketinde pera­kende sektörünün öncelikli sorunlarının da sorulduğunu belirten Sinan Öncel, marka­lar açısından en önemli prob­lemin açık ara fahiş kira artış talepleri olduğunu söyledi. Ankete göre markaların yüz­de 83’ü fahiş kira artışlarını bir numaralı sorun olarak gö­rüyor. Turist alışverişindeki düşüş yüzde 64 ile ikinci, işçi­lik maliyetlerinin ciro içinde­ki payının artması ise yüzde 60 ile üçüncü sırada yer aldı. Öncel, bu sonuçların marka­lı perakende için yüksek ma­liyetlerin 2026 yılında da en önemli gündem maddeleri arasında kalacağını gösterdi­ğini ifade etti.

Sektöre destek çağrısında bulundu

BMD Başkanı Sinan Öncel, hammadde ve ara mal ithala­tında uygulanan ilave gümrük vergileri ile referans fiyat uy­gulamasının kaldırılması gi­bi sektörü destekleyecek ön­lemlerin de hızla devreye alın­ması gerektiğini belirterek, bu adımların perakende sektörü­nün üzerindeki maliyet baskı­sını azaltacağını ifade etti.

Borçlar kanununa vurgu

Kira artışlarının yanı sıra işçilik ve diğer operasyonel maliyetlerin yükselmeye devam edeceğine dikkat çeken Sinan Öncel, maliyetleri düşürmenin markalar için 2026’da da öncelikli başlıklardan biri olacağını söyledi. Özellikle 10 uzama yılını dolduran kontratlarda mülk sahibinin ‘sebepsiz fesih’ hakkının fahiş kira artış taleplerine zemin hazırladığını belirten Öncel, bu hakkın kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Öncel, Borçlar Kanunu’na 2012 yılında eklenen ve kötüye kullanım nedeniyle mağduriyetlere yol açan düzenlemenin kaldırılmasının uzun süredir beklendiğini vurgulayarak, değişikliğin daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini umut ettiklerini söyledi. Enflasyonun düşüş eğilimine girdiği bir dönemde kira artışlarının yıllık TÜFE ortalamasına göre belirlenmesinin de maliyetler üzerinde olumsuz baskı yarattığını sözlerine ekledi.