BMD: ‘Efsane Kasım’ beklentileri karşılamadı
Yüksek indirimlere rağmen ‘Efsane Kasım’ beklentileri karşılamadı. Kartlı harcamalar ve işlem adedi sert düşerken, perakende markaları için fahiş kira artışları en büyük sorun olmaya devam etti. BMD Başkanı Sinan Öncel, “Bütün bu veriler, tüketicilerin yüksek oranlı indirimlere rağmen gıda, eğitim ve kira dışındaki harcama kalemlerini giderek daha fazla kıstığına işaret ediyor” dedi.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kasım ayına ilişkin yapılan anketin sonuçlarını değerlendirdi. Öncel, bütün aya yayılan yüksek oranlı indirim kampanyalarına rağmen perakende markalarının kasım ayında gerek adet satışı gerekse ciroda beklenen performansa ulaşamadığını söyledi.
Kartlı harcama ve işlem adedi düştü
Sinan Öncel’in paylaştığı verilere göre; giyim, ayakkabı, sağlık, kozmetik ve yemek kategorilerinde ekim ayında 410 milyar lira olan kartlı harcama tutarı, kasımda 333 milyar liraya geriledi. Aynı dönemde işlem adedi ise 452,6 milyondan 363 milyona düştü. Bu tablo, ekim ayı ile kıyaslandığında kasım ayında cironun yüzde 18,8, işlem adedinin ise yüzde 19,8 azaldığını ortaya koydu. Öncel, hazır giyim ve ayakkabı sektöründe kasım ayının 2025’in en düşük işlem adedinin gerçekleştiği üç aydan biri olduğuna dikkat çekerek, kozmetik ve yemek kategorilerinde de benzer bir görünümle karşı karşıya kalındığını ifade etti.
“Tüketici gıda, eğitim ve kira dışı harcamaları kısıyor”
Bu yıl kasım ayında önceki yıllardan farklı bir tabloyla karşılaştıklarını vurgulayan Öncel, ekim ayında havaların soğuması ve erken başlayan indirimlerin etkisiyle adet satışı ve ciroda önemli bir artış yaşandığını, kasımın ise çok daha canlı geçmesinin beklendiğini söyledi. Ancak anket sonuçlarının bu beklentiyi karşılamadığını belirten Öncel, üyelerin yüzde 41’inin kasım ayında adet satışını artıramadığını kaydetti. Merkez Bankası verilerinin de kasım ayında hem işlem adedinin hem de cironun ekimin çok gerisinde kaldığını gösterdiğini aktaran Öncel, “Bütün bu veriler, tüketicilerin yüksek oranlı indirimlere rağmen gıda, eğitim ve kira dışındaki harcama kalemlerini giderek daha fazla kıstığına işaret ediyor” dedi.
“Bir numaralı sorun fahiş kira artışı”
Kasım ayı anketinde perakende sektörünün öncelikli sorunlarının da sorulduğunu belirten Sinan Öncel, markalar açısından en önemli problemin açık ara fahiş kira artış talepleri olduğunu söyledi. Ankete göre markaların yüzde 83’ü fahiş kira artışlarını bir numaralı sorun olarak görüyor. Turist alışverişindeki düşüş yüzde 64 ile ikinci, işçilik maliyetlerinin ciro içindeki payının artması ise yüzde 60 ile üçüncü sırada yer aldı. Öncel, bu sonuçların markalı perakende için yüksek maliyetlerin 2026 yılında da en önemli gündem maddeleri arasında kalacağını gösterdiğini ifade etti.
Sektöre destek çağrısında bulundu
BMD Başkanı Sinan Öncel, hammadde ve ara mal ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri ile referans fiyat uygulamasının kaldırılması gibi sektörü destekleyecek önlemlerin de hızla devreye alınması gerektiğini belirterek, bu adımların perakende sektörünün üzerindeki maliyet baskısını azaltacağını ifade etti.
Borçlar kanununa vurgu
Kira artışlarının yanı sıra işçilik ve diğer operasyonel maliyetlerin yükselmeye devam edeceğine dikkat çeken Sinan Öncel, maliyetleri düşürmenin markalar için 2026’da da öncelikli başlıklardan biri olacağını söyledi. Özellikle 10 uzama yılını dolduran kontratlarda mülk sahibinin ‘sebepsiz fesih’ hakkının fahiş kira artış taleplerine zemin hazırladığını belirten Öncel, bu hakkın kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Öncel, Borçlar Kanunu’na 2012 yılında eklenen ve kötüye kullanım nedeniyle mağduriyetlere yol açan düzenlemenin kaldırılmasının uzun süredir beklendiğini vurgulayarak, değişikliğin daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini umut ettiklerini söyledi. Enflasyonun düşüş eğilimine girdiği bir dönemde kira artışlarının yıllık TÜFE ortalamasına göre belirlenmesinin de maliyetler üzerinde olumsuz baskı yarattığını sözlerine ekledi.