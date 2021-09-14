BMD: Markalarımız, ÜFE ile TÜFE arasında farkı yönetmekte giderek zorlanıyor

Alışverişteki canlılığın temmuz ayı kadar olmasa bile ağustosta da devam ettiğini söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Ağustos ayı anketine göre, BMD üyesi markaların AVM ve cadde mağazalarındaki cirolarının ortalamada geçen yıla göre yüzde 50 arttığını, aynı dönemde e-ticaretin toplam ciroya katkısında kısmi bir gerileme yaşandığını aktardı.

Öncel, ağustosta BMD üyesi markaların büyük bölümünün toplam cirosunda e-ticaretin payının tek hanelere indiğini belirten Öncel, e-ticaretteki bu düşüşün konjonktürel bir takım nedenleri olduğunu kaydetti.

“Yaraları sarabilmemiz için mağazalarımız açık kalmalı”

Fiziki mağazaların perakende için asıl satış kanalı olmaya devam edeceğinin unutulmaması gerektiğine işaret eden Öncel, dolayısıyla salgın dönemindeki yaraların sarabilmesi için AVM ve caddelerdeki mağazaların açık kalmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Alışverişteki canlılığın ağustosta da devam etmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Öncel, şunları kaydetti: “Ancak ülke genelinde aşılama konusunda henüz istenen düzeye ulaşamadığımız için sonbaharda yeni bir kapanma riski bizi endişelendiriyor. Bilindiği gibi son aylarda hammadde ve navlun maliyetleri çok arttı. Ülkemizin ekonomik gerçekleri ve tüketicinin alım gücü ortada olduğu için markalarımız maliyet artışlarının önemli bir bölümünü fiyatlarına yansıtamıyor. Ağustos itibarıyla ÜFE ile TÜFE arasında oluşan 26 puanlık fark da omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Markalarımız bu farkı yönetmekte giderek zorlanıyor. Eğer bir daha kapanma olmaz ve mağazalarımız açık kalabilirse biz bir yandan maliyetlerimizin tüketiciye yansımasını minimum düzeyde tutarken, diğer taraftan da salgın döneminin hasarlarını onarabiliriz.”