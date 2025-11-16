BM'den gelişmiş ülkelere iklim fonlarını acil artırma çağrısı

Brezilya'da devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'nda (COP30) konuşan Stiell, Paris Anlaşması'ndan bu yana küresel iklim finansmanı akışlarının arttığını, ancak kırılgan ülkeler için teklikenin devam ettiğine işaret etti.

"İklim finansmanı yardım değil, akıllı ekonomidir"

Stiell, mevcut finansman düzeyinin halen "yeterli, güvenilir, adil ve yaygın" olmadığını belirterek "Artan borç yükleri nedeniyle kırılgan ülkeler taahhüt edilen kaynaklara erişmekte zorlanıyor. Gelişmiş ülkelere, 2019 seviyelerine kıyasla uyum finansmanlarını en az iki katına çıkarma çağrısını yinelemek isterim. COP bünyesindeki iklim fonlarından sağlanan kaynakların 2030'a kadar üç kat artırılması hedefi karşılamada etkili olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Küçük ada ülkeleri için 'can simidi'

Stiell, küçük ada devletleri ve çok yoksul ülkeler için fonların hayati önem taşıdığını belirterek, iklim finansmanını "can simidi" olarak tanımladı.

Finansmanın daha erişilebilir ve öngörülebilir hale gelmesi, işlem maliyetlerinin azaltılması ve borç yüklerinin hafifletilmesi için sistemik reform çağrısında bulunan Stiell, özel sektörün iklim yatırımlarını artırmak için harmanlanmış finans ve risk paylaşım mekanizmalarının genişletilmesi gerektiğini kaydetti.

"İklim finansmanı bir yardım değil, akıllı ekonomidir. Gerçek finansman, hızlı ve adil biçimde aktığında hedefler büyür, uygulama hızlanır ve herkes için daha dayanıklı bir gezegen mümkün olur." ifadelerini kullanan Stiell, güçlü raporlamanın güven inşa edeceğini, güvenin daha fazla uygulamayı mümkün kılacağını sözlerine ekledi.