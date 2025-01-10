BM'den küresel büyümede durağanlık uyarısı

Küresel ekonomi, birbirini güçlendiren bir dizi şoka karşı direnç göstermiş olsa da, zayıf yatırım, durgun verimlilik artışı ve yüksek borç seviyeleri nedeniyle büyüme, salgın öncesi ortalama olan yüzde 3,2'nin altında kalmaya devam ediyor.

Rapor, düşük enflasyon ve birçok ekonomide devam eden parasal genişlemenin 2025 yılında küresel ekonomik faaliyete mütevazı bir destek sağlayabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, jeopolitik çatışmalar, artan ticari gerilimler ve dünyanın birçok yerinde yükselen borçlanma maliyetlerinden kaynaklanan riskler nedeniyle belirsizliğin hala büyük olduğuna işaret ediliyor.

Bu zorluklar, düşük gelirli ve kırılgan büyümenin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH'ler) yönelik ilerlemeyi daha da baltalama tehdidi taşıdığı, düşük gelirli ve kırılgan ülkeler için özellikle ciddi görülüyor.

'2025'i dünyayı rayına oturttuğumuz yıl yapalım'

Raporun önsözünde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'ın, "Her ülke bu durumdan etkileniyor ve kaydedilen ilerlemeyi geliştirerek çözümün bir parçası olmalı. Bir yol belirledik. Şimdi teslim etme zamanı. Gelin hep birlikte 2025 yılını herkes için müreffeh ve sürdürülebilir bir gelecek için dünyayı rayına oturttuğumuz yıl yapalım" ifadeleri yer aldı.

Büyüme tahminleri

Mali sıkılaştırma ve zayıf verimlilik artışı ve yaşlanan nüfus gibi uzun vadeli zorluklar ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de, Avrupa'nın ılımlı bir şekilde toparlanması ve GSYH büyümesinin 2024'te yüzde 0,9'dan 2025'te yüzde 1,3'e yükselmesi bekleniyor.

ABD'deki büyümenin, işgücü piyasasının yumuşaması ve tüketici harcamalarının yavaşlaması nedeniyle 2024 yılında yüzde 2,8'den 2025 yılında yüzde 1,9'a düşeceği öngörülüyor.

Doğu Asya'nın, Çin'in yüzde 4,8'lik istikrarlı büyümesi ve bölge genelinde güçlü özel tüketimin desteğiyle 2025'te yüzde 4,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.

Güney Asya'nın en hızlı büyüyen bölge olmaya devam etmesi ve Hindistan'ın yüzde 6,6'lık güçlü büyümesinin öncülüğünde GSYH büyümesinin 2025 yılında yüzde 5,7 olması beklenirken, Afrika'daki büyümenin Mısır, Nijerya ve Güney Afrika gibi büyük ekonomilerdeki toparlanma sayesinde 2024'te yüzde 3,4'ten 2025'te yüzde 3,7'ye mütevazı bir artış göstereceği düşünülüyor.

Türkiye tahmini

Raporda, Türkiye’de enflasyonun 2024’teki yüksek seviyesinin ardından 2025’te belirgin bir şekilde gerilemesi öngörülürken, büyüme oranının da yavaşlayacağı vurgulandı.

2026 yılında ise büyümenin yüzde 3,5’e çıkacağı belirtiliyor. Türkiye’nin mali konsolidasyon tedbirlerinin, bu yıl mali açığı daraltması ve enflasyonist baskıları azaltması bekleniyor.

Küresel ekonomik büyümenin 2025’te yüzde 2,8 ile sabit kalacağı tahmin edilen raporda, küresel ticaretin büyüme oranı ise yüzde 3,2 olacak. Ancak, ticari gerilimler ve jeopolitik belirsizliklerin bu dönemde risk oluşturması öngörülüyor.