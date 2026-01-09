BM’den Türkiye ekonomisi için 3 yıllık tablo: Büyüme hızlanıyor, enflasyon çift hanede kalıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2026 raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon öngörülerine yer verdi. Raporda, ekonomik büyümenin önümüzdeki dönemde kademeli bir artış göstereceği, enflasyondaki düşüşün ise sürmesine rağmen yüksek seviyelerde kalacağı belirtildi.

BM'den 2026 Türkiye büyüme tahmini

BM’nin projeksiyonlarına göre Türkiye ekonomisi 2025’te yüzde 3,7 oranında büyüme kaydetti. Büyümenin 2026 yılında yüzde 3,9’a, 2027’de ise yüzde 4,1’e yükselmesi bekleniyor. Raporda, bu büyümenin ağırlıklı olarak iç talep ile hizmetler sektöründen kaynaklandığı vurgulandı.

Enflasyon düşüyor ama...

Enflasyonda düşüş eğiliminin devam edeceğini öngören BM, oranların çift haneli seviyelerde kalacağına dikkat çekti. Buna göre, enflasyonun 2026’da yüzde 22,4, 2027’de ise yüzde 19,8 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Raporda, sıkı para ve maliye politikaları, zayıf dış talep ve yüksek dış finansman ihtiyacına rağmen 2025 yılında iç talebin dirençli seyrettiği ifade edildi.

Tüketici güveninin 2023’ün ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı belirtilirken, özel tüketimin dayanıklı tüketim malları ile hizmet harcamalarındaki artıştan destek aldığı kaydedildi.

Büyümede ticaret ve turizm öne çıktı

BM değerlendirmesinde, kamu tüketiminin görece sınırlı kaldığı, buna karşın yatırımların inşaat ile makine ve teçhizat harcamalarının öncülüğünde güç kazandığı aktarıldı.

Ekonomik büyümede hizmetler sektörünün belirleyici olduğu, özellikle turizm, ticaret ve ulaştırma faaliyetlerinin öne çıktığı ifade edildi.

Sanayi üretimindeki toparlanmanın yılın ikinci yarısında ivme kaybettiği belirtilirken, imalat PMI verisinin ekim ayında 46,5 seviyesine gerilemesinin zayıf talebe işaret ettiği vurgulandı.