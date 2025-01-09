BM'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahmini: 2025'te neler olacak?
Birleşmiş Milletler, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler (WESP) 2025 raporunu açıkladı. Türkiye ekonomisinin 2025'te %3,1 büyüyeceği, enflasyonun ise %43,9’a düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Türkiye’de para politikasında gevşeme yaşanması bekleniyor.
Raporda, Türkiye’de enflasyonun 2024’teki yüksek seviyesinin ardından 2025’te belirgin bir şekilde gerilemesi öngörülürken, büyüme oranının da yavaşlayacağı vurgulandı.
2026 yılında ise büyümenin %3,5’e çıkacağı belirtiliyor. Türkiye’nin mali konsolidasyon tedbirlerinin, bu yıl mali açığı daraltması ve enflasyonist baskıları azaltması bekleniyor.
Küresel ekonomik büyümenin 2025’te %2,8 ile sabit kalacağı tahmin edilen raporda, küresel ticaretin büyüme oranı ise %3,2 olacak. Ancak, ticari gerilimler ve jeopolitik belirsizliklerin bu dönemde risk oluşturması öngörülüyor.