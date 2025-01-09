BM'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahmini: 2025'te neler olacak?

Raporda, Türkiye’de enflasyonun 2024’teki yüksek seviyesinin ardından 2025’te belirgin bir şekilde gerilemesi öngörülürken, büyüme oranının da yavaşlayacağı vurgulandı.

2026 yılında ise büyümenin %3,5’e çıkacağı belirtiliyor. Türkiye’nin mali konsolidasyon tedbirlerinin, bu yıl mali açığı daraltması ve enflasyonist baskıları azaltması bekleniyor.

Küresel ekonomik büyümenin 2025’te %2,8 ile sabit kalacağı tahmin edilen raporda, küresel ticaretin büyüme oranı ise %3,2 olacak. Ancak, ticari gerilimler ve jeopolitik belirsizliklerin bu dönemde risk oluşturması öngörülüyor.