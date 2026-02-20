BMO'dan altın için rekor tahmin! Boğa senaryosu güçlendi

Yılın başındaki jeopolitik gelişmelerle birlikte altın fiyatlarında boğa senaryosunun giderek güçlendiği belirtilirken Bank of Montreal'den ( BMO) çarpıcı tahminler geldi.

Boğa senaryosu güçlendi

Altının bu yıl sonunda 6 bin 500 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin eden banka 2027 sonunda ise fiyatın 8 bin 600 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Bankaya göre, ocak ayında yaşanan küresel siyasi riskler altının seyrini temelden boğa senaryosuna doğru kaydırdı.

Analizde gelişmekte olan piyasalardaki hareketlilik, küreselleşmeden uzaklaşma ve dolarsızlaşma eğiliminin değerli metalleri desteklediği belirtilirken, merkez bankalarının alımları ve ETF’lere para girişine dikkat çekilerek altının yeni zirvelere ulaşmasının zor olmayacağı belirtildi.

Altında fiyat geri çekilmelerinin sınırlı kaldığına dikkat çeken banka, yatırımcı ilgisinin de altındaki yükseliş eğilimini canlı tuttuğunu ve boğa senaryosunu destekleyen bir zemin oluşturduğuna işaret etti.

Bakır yükselişe geçti, gümüş fren yaptı

Öte yandan banka değerli metaller sepetinde altınla birlikte bakırın da öne çıkıtğını belirtirken jeopolitik riskler, küresel ekonomik dönüşüm ve gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme dinamikleri bu iki metali destekleyen ana unsurlar olarak gösteriliyor. Küresel tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanmanın da talebi artırdığı, bu nedenle altın ve bakıra yönelik olumlu beklentilerin korunduğu belirtiliyor.

Gümüş tarafında ise daha temkinli bir tablo çiziliyor. Son dönemdeki spekülatif hareketlerin ardından piyasada bir gevşeme sürecine girildiği ifade edilirken, özellikle güneş enerjisi kurulumlarında zirvenin geride kalmış olabileceği ve arz-talep dengesindeki rahatlamanın fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azalttığı vurgulanıyor. Bu nedenle gümüşte kısa ve orta vadede daha dikkatli olunması öneriliyor.