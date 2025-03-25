Boao Forumu raporu açıklandı! Asya ekonomisini 2025'te neler bekliyor?

Çin'de düzenlenen Boao Asya Forumu'nun "Asya'da Ekonomik Görünüm ve Bütünleşmenin Gelişimi" başlıklı raporunda, Asya ekonomisinin 2025'te yüzde 4,5 büyüyeceği, küresel GSYH içindeki payının ise geçen yıla kıyasla yüzde 0,5 artışla yüzde 48,6'ya ulaşmasının beklendiği belirtildi.

İstihdamda iyileşme bekleniyor

Kıtadaki istihdam durumunun yeni yılda iyileşmeyi sürdüreceğine işaret edilen raporda, yüzde 4,39 oranındaki işsizliğin, yüzde 4,96 olacağı öngörülen küresel ortalamanın altında kalacağı tahmini paylaşıldı.

2023'te küresel ara malları ticaretinde Çin'in payının yüzde 16, ABD'nin payının yüzde 15 olduğu hatırlatılan çalışmada, ABD'nin tarife artışlarıyla başlattığı ticaret savaşının bu ülkenin küresel değer zincirindeki konumunu güçlendirmediği aktarıldı.

"Asya ekonomisine bağlılık artıyor"

Raporda, Asya ekonomilerinde kıta içinden ve dışından doğrudan yabancı yatırımların, toplam yatırımlar içindeki payının 2023'te yüzde 49,15'e ulaştığına dikkat çekilerek, dünya ekonomisindeki belirsizliklerin küresel doğrudan yabancı yatırımların Asya ekonomisine bağlılığını artırdığı vurgulandı. Raporda, iki yönlü yatırımlara en fazla bağımlı olan ülkelerin yüzde 80 ile Çin ve yüzde 75 ile Endonezya olduğu kaydedildi.