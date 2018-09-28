Boat Show Eurasia kapılarını açıyor

28 Eylül 2018

Bu yıl 240 milyon liralık satışın hedeflendiği Boat Show Eurasia Fuarı, Tuzla’da Viaport Marina'daki fuar alanında 2-8 Ekim'de gerçekleştirilecek. Fuarda boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen 200’ün üzerinde tekne deniz üzerinde görücüye çıkacak. Yüzen mücevherler olarak tanımlanan ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve guletlerin, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı fuarda, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için de ekonomik tekneler de yer alacak. Ödüllü tasarımların yanı sıra Türkiye’de ilk kez sergilenecek "lansman tekneler" de fuarda yer alacak.