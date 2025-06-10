Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 935 turist geldi
Bodrum'a "Brilliance of the Seas" ve "Silver Muse" kruvaziyerleriyle çoğunluğu ABD'li 2 bin 374 yolcu ve 862 personel geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Brilliance of the Seas" ve "Silver Muse" kruvaziyerleriyle 2 bin 935 yolcu geldi.
Rodos Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı 294 metrelik "Brilliance of the Seas", Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na demirledi.
Gemide, çoğunluğu ABD'li 2 bin 374 yolcu ve 862 personel bulunduğu bildirildi.
Akşam Limasol Limanı'na hareket edecek gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.
Souda-Girit Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı 212 metrelik "Silver Muse" ise ilçeye ilk kez geldi.
Akşam Patmos Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu ABD'li 561 yolcu ve 403 personel bulunduğu belirtildi.