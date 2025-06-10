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Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 935 turist geldi

Bodrum'a "Brilliance of the Seas" ve "Silver Muse" kruvaziyerleriyle çoğunluğu ABD'li 2 bin 374 yolcu ve 862 personel geldi.

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Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 935 turist geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesine "Brilliance of the Seas" ve "Silver Muse" kruvaziyerleriyle 2 bin 935 yolcu geldi.

Rodos Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı 294 metrelik "Brilliance of the Seas", Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na demirledi.

Gemide, çoğunluğu ABD'li 2 bin 374 yolcu ve 862 personel bulunduğu bildirildi.

Akşam Limasol Limanı'na hareket edecek gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Souda-Girit Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı 212 metrelik "Silver Muse" ise ilçeye ilk kez geldi.

Akşam Patmos Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu ABD'li 561 yolcu ve 403 personel bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA