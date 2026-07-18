Bodrum'da 400 TL'ye dondurma satan esnafa denetim

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Yaz sezonunda tatil bölgelerindeki fahiş fiyat tartışmaları sürerken, Ticaret Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir adım geldi. Vatandaşların CİMER ve sosyal medya üzerinden yaptığı şikayetler doğrultusunda Bodrum'daki bir işletmede denetim gerçekleştirildi. İnceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem başlatıldı.

Şikayetler üzerine denetim yapıldı

Bakanlığın açıklamasına göre denetimler, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren işletmede gerçekleştirildi. Satışa sunulan dondurma ürünlerinin fiyat uygulamaları incelenirken, mevzuata aykırı bulunan uygulamalar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulandı. Ayrıca şikâyete konu fiyatlandırma, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

Turizm bölgelerinde denetimler sürecek

Ticaret Bakanlığı, yaz aylarında tüketici hareketliliğinin yoğun olduğu turizm ve tatil bölgeleri başta olmak üzere 81 ilde denetimlerin aralıksız devam ettiğini vurguladı. Açıklamada, fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine ilişkin yükümlülüklere aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.

"Tüketiciyi mağdur eden uygulamalara izin verilmeyecek"

Bakanlık, vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak ve şeffaf, adil bir ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla saha denetimlerinin kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi. Açıklamada, tüketicileri mağdur eden her türlü uygulamaya karşı gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği mesajı verildi.