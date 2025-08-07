Bodrum'da lahmacunu unutturan hamburger! Fiyatı şaşkına çevirdi

Tatilcilerin gözde mekanı Bodrum, yaz sezonu boyunca sık sık yemek fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz yıllarda lahmacuna uygulanan fahiş fiyatlarla çok konuşulan ünlü tatil rotası, şimdi de hamburger fiyatıyla gündem oldu.

Bodrum'da Japonların ünlü eti wagyudan yapılan bir hamburger tam 5 bin TL'ye satışa sunuldu.

Hamburgerin fiyatı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturururken; birçok kişi ise fahiş fiyata tepki gösterdi.

Kilosu 15 bin dolar!

Sabah'ta yer alan habere göre, ünlü bir şefin satışa sunduğu hamburger 5 bin TL'den alıcı buluyor.

Hamburgerin en büyük özelliği ise Japonyaların ünlü eti wagyu ile yapılması. Protein deposu olan ve Japonya'dan getirtilen wagyu etinin kilosu ise 15 bin dolar.