Bodrum’da sezon başladı, fiyatlar cep yaktı! Plaj girişi 230 Euro, lahmacun 30 Euro

Türkiye’nin popüler tatil merkezlerinden Bodrum’da yeni sezon öncesi lüks plaj, restoran ve otellerin fiyat tarifeleri netleşmeye başladı. Özellikle ünlü isimlerin tercih ettiği bazı işletmelerin fiyatlarını euro bazında güncellediği görüldü.

Plaj girişi 230 Euro, lahmacun 30 Euro

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, bazı lüks otellerde plaja giriş ücretinin kişi başı 230 euroya kadar çıktığı belirtilirken, ünlü bir işletmenin paylaştığı menüde hamburgerin 42 euro, lahmacunun 30 euro, salatanın 42 euro ve pizzanın ise 40 eurodan satışa sunulacağı aktarıldı.

100 bin TL'ye kadar otel var

Konaklama tarafında da fiyatların oldukça geniş bir aralıkta değiştiği ifade edildi. Otellerde gecelik ücretlerin 10 bin TL’den başladığı, ultra lüks seçeneklerde ise 100 bin TL seviyesine kadar ulaştığı kaydedildi.

Yüksek fiyatların gündem olmasının ardından turizm sektörü temsilcileri ise ilçede her bütçeye uygun alternatiflerin bulunduğunu vurguladı. Merkez başta olmak üzere birçok noktada daha uygun fiyatlı işletmelerin hizmet verdiğini belirten yetkililer, "Bütçe dostu ucuz oteller de ilçemizde fazlasıyla var" ifadelerini kullandı.

Ayrıca esnaf lokantalarında lahmacunun yaklaşık 200 TL’ye, hamburgerin ise 500 TL civarında tüketilebildiği belirtildi.