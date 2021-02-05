Bodrum'da süren yatırımların tutarı tarihi zirveye ulaştı

Çevrim içi düzenlediği basın toplantısıyla kentte yürütülen yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, zaman zaman istenilmeyen haberlerle gündeme gelen Bodrum'un kaderini değiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Altyapı sorunu çözmek için ciddi anlamda çalıştıklarını belirten Aras, "Atık su, sel baskınları, trafik ve eksik hizmet gibi altyapı problemlerini bir yıl içinde gündemimizden çıkaracağız. Bodrum'un artık bu problemlerle anılmasını istemiyoruz." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 750 milyon lira, Kültür ve Turizm bakanlığımız 250 milyon liralık altyapı yatırımının bulunduğunu dile getiren Aras, devlet hastanesinin ve spor salonları yapımının sürdüğünü, Yalıkavak yolunun ihalesinin yakında yapılacağını, sadece özel sektörün değil kamunun da Bodrum'da önemli yatırımlarının sürdüğünü anlattı.

Aras, 6 ay önce "Bodrum'da yaşıyorsan nüfusunu Bodrum'a al" kampanyası başlattıklarını anımsatarak, "Çünkü 176 bin resmi nüfusumuz ancak yaşayan sayısı 400-450 bin arasında. Salgın nedeniyle zaten bu yıl kışın da geri dönüş olmadı. Nüfus kaydının buraya alınması hem gelirimizi hem de ilçemizdeki kadroların artmasını sağlayacak, vergi gelirlerini yükseltecek. Çağrılarımız sonrası nüfusumuz 2020 sonu itibarıyla 5 bin kişi artarak 181 bin 500’e yükseldi." diye konuştu.

"Bodrum'un geleceği için çalışıyoruz"

Şu anda Bodrum'da değişimi yönettiklerini belirten Aras, şu açıklamalarda bulundu: "Bu değişimi yönetirken tek başımıza değiliz. Devletimizle, hükümetimizle, valiliğimizle, büyükşehir belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve halkımızla bu değişimi yönetiyoruz. Turizm, denizcilik, inşaat ve benzeri sektörlerle bu değişimi yönetiyoruz. Şu anda Bodrum'da çok cazip bir yatırım ortamı var. Bu turizm, denizcilik, ulaştırma, teknolojik, spor, yenilenebilir enerji, tarım ile ilgili ciddi bir cazibe var. Bütün bu yatırımları yönetmek zorundayız. Bu sayede Bodrum hak ettiği değeri bulacak."

Aras, yatırımları ve Bodrum'da dönüşümü yönetirken tamamen uzlaşı üzerine hareket ettiklerini vurguladı ve hiçbir şekilde siyaset yapmadıklarını, tamamen Bodrum'un geleceğini dizayn etmek için çalıştıklarını anlattı.

"Bodrum'da şu anda tarihte görülmemeiş bir yatırım talebi var"

Belediye Başkanı Aras, turizm ve hizmet sektörünün Bodrum'un en önemli gelir kaynağı olduğunu belirterek, geçen yıl 2019'a göre turizmde yüzde 74 kayıp yaşadıklarını, hizmet sektöründe kaybın buna paralel olduğunu söyledi. Ancak enseyi karartmadıklarını, bu kayıpları atlatabileceklerini dile getiren Aras, şu anda bile kısıtlamalar olmasa mevcut nüfusla Bodrum'da çarkların rahat dönebileceğini bildirdi.

Bodrum'da önemli yatırımların geldiğini, yatırımcılara, "Al ruhsatını git yatırımını yap" demediklerini kaydeden Aras, şu bilgileri verdi: "Yatırımın Bodrum'a, tarihimize, dokumuza, kentimize uygun mu ona bakıyoruz. Kentimize değer katan yatırımları onaylıyor, sadece para kazanma amaçlı yatırımlara izin vermiyoruz. Bodrum Belediyesi artık bir yol geçen hanı değil bir iradedir. Dükkan açan da inşaat yapan da büyük yatırımcı da belediyeye soracak. Bodrum'un sunduğu katma değerden Bodrumlu da faydalanacak. Şu anda salgına rağmen Bodrum'da devam eden ve yapımına yeni başlanan yatırım tutarı 10 milyar dolar. Tarihte görülmemiş bir yatırım tutarı. Buna altyapıdan turizme, otellerden hastaneye, spor salonlarından okullara kadar tüm yatırımlar dahil. Turizmde çok önemli markalar Bodrum'a geliyor."

“Bodrum Türkiye'nin Davos'u olacak"

Turizmde nisandan itibaren rahatlama olacağını ve sezonunun başlayacağını öngördüklerini belirten Aras, "Bugüne kadar Avrupa'dan ciddi turist aldık. Turizm pazarlarımızda da çeşitlilik sağlamak için girişimlere başladık. Rusya ve Ukrayna pazarına şu anda çok önem veriyoruz." dedi.

Bodrum'u Türkiye'nin Davos'u yapmak istediklerinin altını çizen Başkan Aras, ilçede kongre, fuar ve toplantılar yapacaklarını söyledi. Aras, "Bodrum, Türkiye'nin Davos'u olacak. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan bu konuda ciddi yatırım talebi var. Bu nedenle hem biz fuar merkezi yapıyoruz hem de çok büyük bir yabancı yatırım olacak bu konuda. Bodrum'u Türkiye'nin Davos'u yapmak için çok kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Turizmde hedef; 2,5 milyon turist, 5 milyon dolar gelir

Bodrum'da turizmi çeşitlendirmek ve bu işten 12 ay para kazanmak istediklerini ifade eden Ahmet Aras, şunları söyledi: "Uçaktan in otele gel tatil yap ve otelden çık git modelini istemiyoruz. Turizmi çeşitlendirmek için öncelikle Bodrum'un eşsiz doğasını, binlerce yıllık tarihini ve kültürel varlıklarını, 3 bin 500 yıllık medeniyetleri ortaya çıkarmak zorundayız. Buranın iklimi eşsizdir. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerdeyiz. Yazın ve kışın kuzey rüzgarları sayesinde çok rahatız. Üçüncü olarak gastronomiyi önemsiyoruz. Bodrum'da inanılmaz bir mutfak zenginliği var. İlçemizin 100 çeşit otu bulunuyor. Aynı zamanda tarım turizmiyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Burasının pazarlarında otellerinde Bodrum'da üretilen ürünler bulunacak."

Aras, spor turizmi konusunda da çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Bodrum turizmini gastronomi, tarım, sağlık, doğa, spor ve kongre alanlarında çeşitlendirerek 1,5 milyona yaklaşan yabancı turist sayısını 2,5 milyona, turizm gelirini de 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini altını çizdi. Salon ve su sporları, yelken, golf, futbol kampı ve benzeri alanlarda yatırımların sürdüğünü dile getiren Aras, sağlıkta da yatırımların bulunduğunu, sağlık ve spor turizminde de iddialı konuma geleceklerini bildirdi.

“Bodrum'a 3 yılda 10 müze kazandıracağız"

Aras, Bodrum'da bir sünger müzesinin bulunmadığını, halbuki Bodrum'da yıllarca süngercilikle uğraşan insanların bulunduğunu söyledi. Bu konuda müze çalışmalarının olduğunu dile getiren Aras, şunları kaydetti: "İlçemizin değirmenleri çok meşhurdu. Gümbet değirmenlerini restore edip turizme kazandıracağız. Antik Halikarnas'ın bütün ayaktaki varlıklarını turizmle buluşturacağız. Biz belediye olarak kazılara başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Muğla Valiliğimiz destek veriyor. 3 yılda Bodrum'a 10 müze kazandıracağız. Artık Bodrum'un kültür sanatla, edebiyatla anılmasını istiyoruz."