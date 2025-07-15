BoE, Basel 3.1 kurallarını 2028'e erteledi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), bankaların ticari faaliyetlerini düzenleyen ve “Basel 3.1” olarak bilinen küresel bankacılık kurallarının uygulanmasını bir yıl ertelediğini açıkladı. Yeni tarih 2028 olarak belirlendi.

BoE, bu kararın, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere diğer önemli yargı bölgelerinin kendi uygulama planlarını netleştirmemesi nedeniyle alındığını bildirdi. Kurum, küresel düzenleyici çerçevede eşgüdüm sağlanmadan yeni kuralların tek taraflı hayata geçirilmesinin bankalar üzerinde rekabet dezavantajı yaratabileceğini vurguladı.

Aynı duyuruda BoE, bir dizi düzenleme değişikliği kapsamında, orta ölçekli bankalar için sermaye gerekliliklerinin yumuşatıldığını da belirtti. Bu değişiklik beklentilere paralel olsa da, bazı bankalar daha geniş kapsamlı ve cömert düzenlemeler yapılmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Karar, İngiltere’de yeni kurulan İşçi Partisi hükümetinin, mali sektörün büyümesini teşvik eden bir yaklaşım benimsenmesi yönündeki çağrılarının hemen ardından geldi. Hükümetin, düzenleyicilerin aşırı temkinli tutumlarından uzaklaşarak büyüme ve rekabeti önceliklendirmesi gerektiği yönündeki görüşleri kamuoyunda yankı bulmuştu.