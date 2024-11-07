BoE Başkanı Bailey: Büyük bir şok olmadıkça faiz çok düşük seviyeye inmez

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, BoE'nin süren enflasyonist baskıları değerlendirmesi gerektiğini ve bu baskıların özellikle hizmet enflasyonu ve maaşlardaki artışta kendini gösterdiğini dile getirdi.

Bu baskıların ortadan kalkıp kalkmayacağını yakından takip ettiklerini söyleyen Bailey, ülkede geçen hafta açıklanan Sonbahar Bütçesi'nde planlanan harcamaların enflasyona yüzde 0,5 yukarı yönlü etki yapabileceğini aktardı.

Bütçedeki önlemlerin ekonomideki etkisi...

Bailey, Sonbahar Bütçesi'nin enflasyona artırabileceğini ancak enflasyon patikasının hedefe doğru ilerlediğini ifade ederek, "İyi haber şu ki enflasyon beklediğimizden daha hızlı düşüyor ama bu noktada büyük bir belirsizlik var. Bu açıdan BoE bütçedeki önlemlerin ekonomideki etkisini görmek istiyor" dedi.

BoE yetkililerinin politika faizini nötr seviyeye düşürme yönünde bir fikri olmadığını belirten Bailey, büyük bir şok olmadığı sürece politika faizinin birkaç yıl önce olduğu gibi çok düşük seviyelere çekilmesini beklemediğini bildirdi.

Tüm ABD yönetimleriyle çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle uygulanabilecek olası vergilere ilişkin soruya ise Bailey, "Trump yönetiminin ne tür politikalar açıklayacağını görmek gerekiyor ancak henüz o noktada değiliz. Küresel ekonomideki parçalanmayı dikkatlice izlememiz gerekiyor. Bunun para politikası ve finansal istikrar hedefleri açısından sonuçlarını düşünmeliyiz. Dünya ekonomisindeki parçalanmanın yaratabileceği çok fazla risk var" diye konuştu.

Bailey, tüm ABD yönetimleriyle yakın çalıştıklarını ve Trump yönetimiyle de daha önceki başkanlık döneminde olduğu gibi çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.