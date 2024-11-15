BoE Başkanı Bailey'den uyarı: İngiltere ticaretini açık, AB ile ilişkileri yakın tutmalı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Brexit'in İngiltere ekonomisine zarar verdiğini belirterek, hükümete Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri yeniden inşa etme çağrısında bulundu.

Bailey, Brexit sonrası İngiltere'nin özellikle mal ticaretinde zorluklar yaşadığına dikkat çekti ve AB ile daha yakın ilişkilerin ekonomik kalkınma için önemli olduğunu vurguladı.

Mansion House yemeğinde konuşan Bailey, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in sermayenin serbest bırakılması planını destekleyerek, işletmelerden ve emeklilik fonlarından sağlanacak kaynaklarla İngiltere'deki zayıf yatırımların artırılabileceğini ifade etti.

Bailey, İngiltere’nin açık ticaret politikasını sürdürmesinin ülkenin üretkenlik artışı için hayati önem taşıdığını belirtti.

Bailey, dünya genelinde ekonomik güvenliğe yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat vergisi uygulama tehdidini eleştirerek, kendisinin "özünde serbest ticaretten yana" olduğunu söyledi.

Ekonomik güvenlik kaygılarına karşı uyanık olunması gerektiğini belirten Bailey, ticaretin açıklığının önemine vurgu yaptı ve İngiltere'nin küresel ticarette yerini korumasının gerekliliğini yineledi.