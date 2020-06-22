“BoE müdahalesi olmasaydı hükümet kendini fonlama konusunda zorlanırdı”

22 Haziran 2020

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, bankanın, piyasalardaki ekonomik erime esnasındaki müdahalesi olmasaydı Birleşik Krallık hükümetinin, tarihte ilk defa kendini fonlama konusunda zorlanacağını söyledi.

Ülke ekonomisinin COVID-19 salgınından kalıcı hasarla çıkacağını ifade eden Bailey, pek çok firmanın salgın sebepli ekonomik durgunluğu atlatamayacağını söyledi.

COVID-19 salgını başladığında göreve gelen Bailey piyasaların düştüğü krizin ilk günlerinden bahsederek görünümün hükümetin yatırımcılara tahvil satamayacak hale gelebileceği yönünde olduğunu belirtti.

Piyasaların mart ayında altüst olmasının oldukça ciddi bir durum olduğunu ve BoE’nin, tarihin en büyük nakit enjeksiyonu olan, 200 milyar sterlinlik bir parasal genişleme ile müdahale etmek durumunda kaldığını hatırlattı ve “Kimi çekirdek piyasalarda görülen çöküşe oldukça yaklaşmıştık. Piyasalarda, döviz kurlarında ve tahvil piyasalarında uçuculuk hakimdi. Daha önce görülmemiş bir durumla karşı karşıya kaldık” dedi.

Bankanın müdahale etmemesi durumunda olacakları, “Oldukça ciddi sonuçlarla karlı karşıya kalırdık ve başarı şansımız oldukça düşük olurdu, hükümet kısa vadeli de olsa kendini fonlamakta zorlanırdı” diyerek özetledi.

BoE’nin nakit enjeksiyonu ile hükümet tahvilleri alması ve daha sonra ek olarak 100 milyar sterlinlik desteğini parasal fonlama olarak açıklayan Bailey, “Görevimizin sadece hükümetin borçlanma senetlerini fonlamak olduğunu düşündük” diyerek ekonomik istikrarı güvenceye almak için çalıştıklarını belirtti.

Bailey, Birleşik Krallık’ın kriz etkisiyle değişen ekonomide işsizliğin yüzde 4.0’ün altına düşmesine sebep olan “iş mucizesi”nin sonuna kendisini hazırlaması gerektiğini söyledi.

Pek çok borçlu firmanın gelecek aylarda kendilerini finanse etme konusunda zorluklar yaşayacağına işaret eden Bailey, bu problemlerin sadece bilanço tablosu ile ilgili olmadığını ve insanların COVID-19 öncesi yaptıkları kimi faaliyetleri artık sürdürmeyeceklerini söyledi. Bailey bazı alışkanlıkların artık değiştiğini bu sebeple de bu krizi atlamayacak pek çok firma olacağını ekledi.

BoE’nin salgın sonrası senaryolarının, sağın sürecinde artan işsizliğin iş piyasaları normale döndüğünde kademeli olarak azalacağı üzerine olduğunu belirten Bailey, artık tam bir iyileşmeden emin olmadığını ifade etti ve Birleşik Krallık’ın hem COVID-19 salgını ile hem de Brexit ile mücadele ettiğini söyledi.