BoE negatif faizleri değerlendiriyor

12 Ekim 2020

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), negatif faiz oranlarının hem bankacılık faaliyetleri hem de müşteriler için daha olumlu etkileri olacağını belirttiği mektubunda, "Merkez Bankası ve İhtiyati Düzenleme Kurumu (PRA), daha geniş ekonomiye doğru geçilirken yetkili firmaların finansal istikrar, güvenlik ve sağlamlığı dahil olmak üzere daha geniş ticari sonuçları dikkate alacak. Cevabınız, Banka ve PRA'nın sıfır veya negatif banka faizinin operasyonel uygulamasıyla ilgili olası sorunları ve riskleri doğru ve kapsamlı bir şekilde anlamasına yardımcı olacaktır" denildi.

BoE'nin hamlesi, bankanın Baş Ekonomist Andy Haldane'in geçtiğimiz günlerde negatif faiz oranlarına geçiş için gerekli şartların oluşmadığını açıklaması sonrasında geldi.