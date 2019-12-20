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BoE'de eski başkan yardımcısı başkan oluyor

İngiltere Merkez Bankası'nın eski Başkan Yardımcısı Andrew Bailey, Carney'in yerine İngiltere Merkez Bankası başkanı oluyor

BoE'de eski başkan yardımcısı başkan oluyor
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Londra'nın en deneyimli finans regülatörlerinden, İngiltere Merkez Bankası'nın eski Başkan Yardımcısı Andrew Bailey'in İngiltere Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak atanacağı bildiriliyor.

60 yaşındaki Bailey, 2016 yılında Financial Conduct Authority'nin CEO'su olarak şimdiki görevine geçmeden önce BoE'de 30 yıl çalıştı. Financial Times, konuyla ilgili daha önce yayımladığı haberde, Bailey'in BoE başkanı olarak seçileceğini ve açıklamayı Cuma günü Maliye Bakanı Sajid Javid'in yapmasının beklendiğini bildirmişti.

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