BoE'de eski başkan yardımcısı başkan oluyor
İngiltere Merkez Bankası'nın eski Başkan Yardımcısı Andrew Bailey, Carney'in yerine İngiltere Merkez Bankası başkanı oluyor
Londra'nın en deneyimli finans regülatörlerinden, İngiltere Merkez Bankası'nın eski Başkan Yardımcısı Andrew Bailey'in İngiltere Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak atanacağı bildiriliyor.
60 yaşındaki Bailey, 2016 yılında Financial Conduct Authority'nin CEO'su olarak şimdiki görevine geçmeden önce BoE'de 30 yıl çalıştı. Financial Times, konuyla ilgili daha önce yayımladığı haberde, Bailey'in BoE başkanı olarak seçileceğini ve açıklamayı Cuma günü Maliye Bakanı Sajid Javid'in yapmasının beklendiğini bildirmişti.