BoE'den beklenen hamle: Faiz 25 baz puan indirildi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 4,25’ten yüzde 4,00 seviyesine çekti. Böylece faizler, 2023 yılı Şubat ayındaki seviyelere geri dönmüş oldu.

BoE Para Politikası Komitesi’nin 5’e karşı 4 oyla aldığı bu karar, son iki buçuk yıldır süregelen dezenflasyon sürecinin ardından geldi. Banka, enerji, gıda ve kamuya ait fiyatlardaki yükselişlerin etkisiyle 2025 ikinci çeyreğinde yıllık enflasyonun yüzde 3,5 seviyesine çıktığını açıkladı.

“Yüzde 2 hedefi için kararlılık sürüyor”

BoE'nin açıklamasında, politika duruşunun yüzde 2’lik enflasyon hedefi doğrultusunda sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlamak amacıyla şekillendiği belirtildi. Komite, kalıcı enflasyon baskılarını ortadan kaldırmaya odaklandığını vurguladı.

Eylül ayında TÜFE enflasyonunun yüzde 4 ile zirve yapması beklenirken, yılın son çeyreğinde düşüş eğilimine girerek orta vadede hedef seviyelere yaklaşacağı öngörülüyor.

“Ücret artışları ve talep yakından izleniyor”

Banka, özellikle artan ücret baskılarının enflasyon üzerindeki etkilerine karşı temkinli davranıyor. Komite, ücret-fiyat sarmalının tetiklenmemesi adına süreci dikkatle izlemeye devam edeceğini belirtti.

Öte yandan İngiltere ekonomisinde büyümenin baskılandığı, iş gücü piyasasında ise kademeli bir gevşemenin gözlendiği ifade edildi.

“Gelecekteki faiz adımları verilere bağlı olacak”

BoE, faiz indirimlerine ilişkin izleyeceği yolun önceden belirlenmiş bir rotaya dayanmayacağını, atılacak adımların tamamen ekonomik verilere bağlı olarak şekilleneceğini vurguladı. Para politikasında kısıtlayıcılığın dikkatli ve kademeli şekilde gevşetileceği mesajı verildi.

Bu açıklamayla birlikte BoE, enflasyondaki geçici artışa rağmen faiz indirimi sürecinde temkinli davranacağının sinyalini vermiş oldu.