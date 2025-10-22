BoE’den faiz indirimi bekleyenlere kötü haber

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 3,8 olarak gerçekleşti ve üst üste üçüncü ayda sabit kaldı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) yıl başında yaptığı tahminde, eylülde enflasyonun yüzde 4 seviyesine ulaşacağını, ardından kademeli olarak gerileyeceğini öngörmüştü. Ancak açıklanan veri bu beklentinin altında kaldı.

Çekirdek enflasyon da yüzde 3,6’dan yüzde 3,5’e gerileyerek sınırlı bir düşüş kaydetti.

"Farklı sektörlerdeki zıt hareketler fiyatları dengeledi"

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, fiyatların genel olarak sabit kalmasının nedenini farklı sektörlerdeki zıt fiyat hareketlerine bağladı.

Fitzner, “Benzin fiyatları ve uçak biletlerindeki yavaşlayan düşüşler yukarı yönlü baskı oluştururken, eğlence ve kültür harcamalarındaki fiyat gerilemeleri ile gıda ve alkolsüz içeceklerin Mayıs 2023’ten bu yana ilk kez ucuzlaması bu etkiyi dengeledi” dedi.

BoE’nin faiz indirimi ihtimali zayıfladı

Eylül verisi, İngiltere Merkez Bankası’nın 6 Kasım’daki toplantısı öncesindeki son enflasyon raporu olma özelliğini taşıyor.

Uzmanlara göre BoE, 26 Kasım’daki sonbahar bütçesi öncesinde faiz kararlarında temkinli bir duruş sergileyecek.

Ekonomide zayıf büyüme sinyallerine rağmen, yüksek enflasyon oranı nedeniyle faiz indirimi olasılığı oldukça düşük görülüyor.

“Faizler 2026 sonuna kadar sabit kalabilir”

Schroders Kıdemli Ekonomisti George Brown, verinin piyasalar için uyarı niteliğinde olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Verimlilikteki hayal kırıklığı ve ücret artışlarının yapışkanlığı nedeniyle enflasyonun kalıcı hale gelme riski var. BoE’nin faizleri 2026 sonuna kadar sabit tutmasını bekliyoruz; bir sonraki adımın artış olması da olasılık dahilinde."