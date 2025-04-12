BoE'den gümrük tarifeleri yorumu: 'Enflasyon üzerindeki etkileri belirsiz'

ABD'nin gümrük vergileri politikalarını İngiltere Merkez Bankası (BoE) değerlendirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika yapıcısı Megan Greene, ABD'deki gümrük vergilerinin büyümeyi yavaşlatacağını, ancak doların beklendiği gibi davranmaması nedeniyle enflasyon üzerindeki etkisinin daha az belirgin olacağını söyledi.

"Enflasyon üzerindeki etkileri belirsiz"

Delphi Ekonomi Forumu'nda konuşan Greene, ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan ticaret savaşının "küresel talep şoku" olacağını ve tarifelerin "ekonomiyi etkileyeceğini" belirtti.

BoE yetkilisi, "enflasyon üzerindeki etkilerinin biraz belirsiz" olduğunu da sözlerine ekledi.

Greene, "ABD'den tek taraflı tarifeler aldığınızda, normalde doların değer kazanmasını beklersiniz. Bu aslında diğer ülkelerde enflasyonu artırabilir. Gördüğümüz gibi, dolar değer kaybetti ve bu da enflasyonu düşürebilir. Çoğu şey, bunun yapısal bir değişim mi yoksa sadece geçici bir aksaklık mı olduğunu düşünmenize bağlı. Merkez bankalarının buna nasıl yanıt vermesi gerektiğini tahmin etmeyi oldukça zorlaştırıyor. " dedi.