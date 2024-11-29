BoE'den küresel ekonomiye dair risk uyarısı! Belirsizlikler artıyor

BoE'nin Finansal İstikrar Raporu'na göre, jeopolitik gerginlikler, uluslararası ticaret ve politikalarda yaşanan bölünme, hükümetlerin borç seviyeleri üzerindeki baskılara bağlı olarak, küresel riskler önemini koruyor.

Söz konusu risklere bağlı olarak küresel ticaret ve tedarik zincirlerinde aksama yaşanma ihtimali bulunurken, bu durumun varlık ve emtia fiyatları ile enflasyonist baskıları artırmasından endişe duyuluyor. Fiyatlar ve enflasyonist baskıların yeniden artmasının olası faiz indirimlerini yavaşlatma ihtimali artıyor. BoE, banka ve diğer finansal kuruluşların bu tür risklere hazırlıklı hale gelmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.